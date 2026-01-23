VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un comercio de comidas en 7 y 520, en La Plata, se convirtió anoche en el escenario de una pesadilla. Dos delincuentes irrumpieron en el lugar armados y, mediante agresiones físicas, lograron alzarse con la recaudación de la jornada.
Al ingresar al local, los malvivientes exhibieron sus armas de fuego y apuntaron directamente a la empleada que se encontraba en el mostrador. Ante la amenaza, la joven no tuvo más alternativa que acceder a las exigencias de los asaltantes. Durante el violento episodio, los delincuentes también atacaron a golpes a otro de los empleados. Asimismo, entraron golpeando el mobiliario del lugar y el equipamiento informático.
El robo se produjo en cuestión de segundos y, según trascendió, los autores del hecho se llevaron la caja registradora completa.
Como consecuencia del traumático momento, se informó que la empleada sufrió una crisis de nervios y un cuadro de hipotensión (baja presión). Según se indicó, el propietario del comercio realizaría la denuncia policial en el transcurso de las próximas horas.
"Hasta la medianoche no se había acercado ningún patrullero al lugar", señalaron fuentes vinculadas al comercio, evidenciando la falta de presencia policial tras el incidente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí