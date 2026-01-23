Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520

23 de Enero de 2026 | 10:49

Escuchar esta nota

Un comercio de comidas en 7 y 520, en La Plata, se convirtió anoche en el escenario de una pesadilla. Dos delincuentes irrumpieron en el lugar armados y, mediante agresiones físicas, lograron alzarse con la recaudación de la jornada.

Al ingresar al local, los malvivientes exhibieron sus armas de fuego y apuntaron directamente a la empleada que se encontraba en el mostrador. Ante la amenaza, la joven no tuvo más alternativa que acceder a las exigencias de los asaltantes. Durante el violento episodio, los delincuentes también atacaron a golpes a otro de los empleados. Asimismo, entraron golpeando el mobiliario del lugar y el equipamiento informático.

El robo se produjo en cuestión de segundos y, según trascendió, los autores del hecho se llevaron la caja registradora completa.

Como consecuencia del traumático momento, se informó que la empleada sufrió una crisis de nervios y un cuadro de hipotensión (baja presión). Según se indicó, el propietario del comercio realizaría la denuncia policial en el transcurso de las próximas horas.

"Hasta la medianoche no se había acercado ningún patrullero al lugar", señalaron fuentes vinculadas al comercio, evidenciando la falta de presencia policial tras el incidente.

