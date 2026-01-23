En las últimas horas, agentes municipales que se movilizaban en patrullas comunales realizaron una serie de operativos de control en la zona oeste de La Plata que derivaron en clausuras y el secuestro de mercadería perteneciente a decenas de puesteros y comerciantes que trabajan desde hace años en la región.

Las intervenciones se concentraron principalmente en la localidad de Ángel Etcheverry, donde los procedimientos generaron un fuerte malestar entre vecinos y trabajadores, quienes denunciaron un accionar “desmedido” por parte del personal municipal. Según relataron, los controles se realizaron de manera simultánea en varios puntos, afectando tanto a puestos de venta ambulante como a locales fijos.

En diálogo exclusivo con EL DÍA, una vecina de la zona describió escenas de tensión durante los operativos. “Entraban como de a 30 agentes a los locales, fue un atropello total. En otros negocios se llevaron bebidas y arrasaron con puestos de verduras a lo largo de toda la avenida 44. Eso es robar y nosotros estamos trabajando todos los días”, expresó con indignación.

En tanto, la mujer aseguró además que muchos de los comerciantes cuentan con habilitación vigente, mientras que otros se encuentran en proceso de regularización, aunque eso no habría impedido las sanciones. “Muchos tenemos la habilitación y otros estamos en tratativas con esas planillas, pero igual nos clausuraron”, afirmó.

El operativo dejó como saldo locales cerrados, mercadería incautada y puestos desarmados, lo que impactó de lleno en la economía diaria de las familias que dependen de esa actividad. “Nosotros tenemos que trabajar para poder vivir y comer todos los días”, remarcó la vecina, reflejando la preocupación que atraviesa a buena parte de la comunidad.

Por último, hasta el momento, desde el Municipio no hubo una comunicación oficial detallando el alcance de los procedimientos ni el destino de la mercadería secuestrada. Mientras tanto, comerciantes y vecinos evalúan reclamar explicaciones y pedir instancias de diálogo para regularizar su situación sin perder su fuente de ingresos.