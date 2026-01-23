Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
Gonzalo Errecalde puso la firma y es el cuarto refuerzo de Gimnasia
VIDEO. Vecinos del oeste de La Plata denunciaron operativos municipales con clausuras y secuestro de mercadería a puesteros
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, agentes municipales que se movilizaban en patrullas comunales realizaron una serie de operativos de control en la zona oeste de La Plata que derivaron en clausuras y el secuestro de mercadería perteneciente a decenas de puesteros y comerciantes que trabajan desde hace años en la región.
Las intervenciones se concentraron principalmente en la localidad de Ángel Etcheverry, donde los procedimientos generaron un fuerte malestar entre vecinos y trabajadores, quienes denunciaron un accionar “desmedido” por parte del personal municipal. Según relataron, los controles se realizaron de manera simultánea en varios puntos, afectando tanto a puestos de venta ambulante como a locales fijos.
En diálogo exclusivo con EL DÍA, una vecina de la zona describió escenas de tensión durante los operativos. “Entraban como de a 30 agentes a los locales, fue un atropello total. En otros negocios se llevaron bebidas y arrasaron con puestos de verduras a lo largo de toda la avenida 44. Eso es robar y nosotros estamos trabajando todos los días”, expresó con indignación.
En tanto, la mujer aseguró además que muchos de los comerciantes cuentan con habilitación vigente, mientras que otros se encuentran en proceso de regularización, aunque eso no habría impedido las sanciones. “Muchos tenemos la habilitación y otros estamos en tratativas con esas planillas, pero igual nos clausuraron”, afirmó.
El operativo dejó como saldo locales cerrados, mercadería incautada y puestos desarmados, lo que impactó de lleno en la economía diaria de las familias que dependen de esa actividad. “Nosotros tenemos que trabajar para poder vivir y comer todos los días”, remarcó la vecina, reflejando la preocupación que atraviesa a buena parte de la comunidad.
Por último, hasta el momento, desde el Municipio no hubo una comunicación oficial detallando el alcance de los procedimientos ni el destino de la mercadería secuestrada. Mientras tanto, comerciantes y vecinos evalúan reclamar explicaciones y pedir instancias de diálogo para regularizar su situación sin perder su fuente de ingresos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí