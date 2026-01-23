Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata

El presidente Javier Milei regresó esta mañana al país luego de su viaje por Suiza, donde disertó en el Foro Económico de Davos y participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.

La delegación presidencial aterrizó esta mañana a las 6:26hs. luego de una escala técnica en la Isla Gran Canaria, tras la salida de Zúrich.

Desde Presidencia revelaron que el mandatario se encuentra en la Residencia de Olivos, donde tiene previsto permanecer para protagonizar una serie de audiencias privadas.

En su paso por Davos, Milei no sólo expuso en el Foro Económico sino que aprovechó la visita para expresar su sintonía ideológica y política con el gobierno de Estados Unidos.

Escoltó al presidente en la firma del acta que formalizó el Consejo y destacó la intervención de la administración republicana en Venezuela.

Tras su retorno, Javier Milei deberá retomar la agenda local en la que figura una visita a Mar del Plata prevista para el martes 27 de enero, donde dará el presente en "La Derecha Fest" y recorrerá el centro de la ciudad.

Por su parte, la mesa política tiene previsto reunirse el lunes para aceitar los mecanismos para la obtención de votos que le permitan aprobar la reforma laboral y los proyectos enviados para ser tratados durante las sesiones extraordinarias, según se informó.