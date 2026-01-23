Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Entrevista en Davos

Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas

El Presidente reveló cuándo se eliminarán las bandas cambiarias y defendió la apertura económica y los vínculos comerciales con el gigante asiático

Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas

El presidente Javier Milei intercambió palabras con el secretario de Estado de Trump, el influyente Marco Rubio /Presidencia

23 de Enero de 2026 | 01:28
Edición impresa

El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias y brindó algunas pistas sobre cuándo llegará la hora de eliminarlas.

En ese sentido, dijo que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y dijo cuál es la condición que su Gobierno considera central para avanzar en la liberación de las bandas del dólar.

Según señaló, ese paso se dará una vez que el Banco Central haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, un proceso que el Ejecutivo considera central para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad.

Sostuvo que “ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, en una entrevista con la agencia Bloomberg.

Definió así la estrategia oficial orientada a reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.

Negocios con China

También Milei defendió la apertura económica y cuestionó con los argumentos proteccionistas, al asegurar que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad.

Mientras, defendió el vínculo comercial que Argentina tiene con China. Pese a su ideología, en esa línea defendió los acuerdos con el gigante asiático.

“Yo quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y va a entender que tengo que tener comercio con China”, explicó. El periodista le recordó a Milei que en el momento de firmar el swap con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se había comprometido a “sacar a China de la Argentina”, y le preguntó qué significaba eso en términos concretos.

Pero Milei volvió a diferenciar “la geopolítica” del comercio: “Estados Unidos comercializa con China, es decir, para nosotros China es un gran socio comercial”; y agregó “con lo cual eso no está en conflicto”. El periodista entonces señaló: “China no tiene una estación espacial en Estados Unidos, en cambio, sí tiene una estación espacial en la Argentina”, y Milei replicó: “Eso no está aprobado”.

Volviendo al tema comercial, dijo que permitir el ingreso de productos más baratos “no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos”.

“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, dijo Milei.

Y en línea con lo manifestado en el Foro de Davos, dijo que el comercio genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y remarcó que los países más abiertos son los más prósperos. “Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, explicó.

Contacto con Rubio

Mientras, el presidente Javier Milei cruzó saludos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico de Davos en el que ambos mandatarios fueron expositores, e intercambió palabras con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el contacto con Rubio se dió de manera informal tras la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz creado por el republicano.

El mandatario inició la jornada de la víspera con la firma del documento que lanzó el organismo creado para bregar por la paz junto a Trump y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

Tanto Milei como Pashinián fueron los dos unidos jefes de Estado sentados en la mesa que rodeaba al impulsor.

En los últimos meses, la administración libertaria intensificó el alineamiento con Estados Unidos, en especial luego de la decisión de intervenir Venezuela y detener a Nicolás Maduro.

Durante la entrevista con Bloomberg, Milei destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de Trump y de Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.

“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, remarcó, y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera como lo está haciendo ahora”, sentenció.

Visita
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo una reunión ayer junto a su par de Israel, Nir Barkat, y adelantó que el funcionario israelí estará visitando el país en los próximos meses. La economía fue el tema en la breve charla

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
