Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo

Un trágico suceso se registró durante la jornada de este viernes en el centro de La Plata, luego de que efectivos policiales hallaran el cuerpo sin vida de una persona en las instalaciones del Teatro Argentino, ubicado en la intersección de las calles 10 y 53. El descubrimiento fue realizado por personal que cumplía funciones de Policía Adicional (PolAd) en el complejo cultural mientras realizaba una recorrida de rutina por el edificio.
Según consta en el parte oficial, la víctima fue encontrada en el suelo de un "pulmón" interno, específicamente en el sector del cuarto subsuelo. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar al lugar, los médicos del SAME constataron el fallecimiento. Las primeras pericias y la inspección ocular realizada por las fuerzas de seguridad sostienen la hipótesis de que la persona habría accedido desde una planta alta, posiblemente desde el exterior, cayendo al vacío hacia el sector donde finalmente fue hallada.
Entre las pertenencias de la víctima, de 26 años, que llevaba una mochila colocada al momento del hecho, se encontró su DNI, que permitió identificarla.
En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y personal de la Morgue Judicial para realizar las diligencias de rigor y el traslado del cuerpo. En base a la información detallada por voceros, la causa ha sido caratulada como "Suicidio" e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, junto al Juzgado de Garantías N° 3, quienes ordenaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.
