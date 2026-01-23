Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La mansión de Pilar y la AFA: Toviggino retiró sus caballos de noche antes de un allanamiento

La mansión de Pilar y la AFA: Toviggino retiró sus caballos de noche antes de un allanamiento
23 de Enero de 2026 | 15:27

Escuchar esta nota

Una nueva revelación en la causa que investiga la presunta corrupción en la AFA pone el foco sobre el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, y una serie de movimientos sospechosos realizados para resguardar bienes de lujo. Según una investigación, el dirigente organizó un operativo nocturno para retirar 14 caballos de competición de una mansión en Villa Rosa, Pilar, justo antes de que la Justicia Federal realizara un allanamiento en el predio.

La maniobra contó con una coincidencia llamativa: las cámaras de seguridad municipales de los alrededores sufrieron un desperfecto técnico simultáneo al momento en que los camiones ingresaron para llevarse a los animales, valuados en promedio en unos 30.000 dólares cada uno.

Los animales, utilizados para la práctica de equitación (pasión declarada de Toviggino), fueron trasladados inicialmente a un complejo llamado Las Casuarinas y posteriormente a una casona de ocho hectáreas perteneciente a un influyente jefe peronista del Conurbano.

La investigación judicial sostiene que el tesorero de la AFA intentó cerrar la compra de esa propiedad por un valor de 3 millones de dólares en efectivo para establar definitivamente a sus caballos, pero la operación se cayó a último momento. "Al vendedor no le gustó el alboroto que se generó con todo esto de la AFA. Decidió rechazar la venta", reveló una fuente cercana a la negociación.

La Justicia Federal no tiene dudas de que la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, pertenece en realidad a la dupla conformada por Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia, a pesar de figurar a nombre de testaferros. Peritos judiciales determinaron que las instalaciones hípicas dentro del predio, que cuentan con 15 boxes de lujo y cinco baños, tienen un valor por sí solas de 1,2 millones de dólares. Un detalle clave hallado en las fotos del lugar es el logo "HT" en las monturas de los caballos, siglas vinculadas al "Hotel Toviggino", un complejo hotelero de lujo que el dirigente posee en Santiago del Estero.

La trama también salpica a otros actores del entorno de la AFA. Se detectaron pagos por más de 130.000 dólares realizados por Javier Faroni a firmas internacionales de traslado y rehabilitación de caballos pura sangre, movimientos que la justicia investiga bajo la sospecha de lavado de activos.

Mientras la causa suma nuevas pruebas sobre el nivel de vida de los dirigentes, el escándalo hípico ha provocado tensiones políticas incluso en Santiago del Estero, donde el senador Gerardo Zamora habría expresado su malestar por la exposición pública que estas maniobras de ocultamiento están generando sobre su socio político.

