VIDEO. Rompeportones: la modalidad de robo que no da tregua en edificios de La Plata
En La Plata se repite una modalidad de robo que preocupa a vecinos de distintos barrios y que, lejos de desaparecer, sigue sumando episodios. Se trata de los llamados “rompeportones”, una práctica delictiva que tiene como blanco a edificios con cocheras o garages.
Generalmente actúan en grupo, casi siempre jóvenes, que fuerzan los portones de acceso con la intención de robar motos o bicicletas. La maniobra suele durar apenas unos segundos.
Uno de los últimos casos quedó registrado en un video al que accedió este medio. El hecho ocurrió en un edificio ubicado en 61 entre 3 y 4, donde cuatro delincuentes lograron abrir a la fuerza el portón de la cochera. En las imágenes se observa cómo uno de ellos ingresa corriendo mientras los otros permanecen atentos en el exterior.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse. Enero, mes de vacaciones y con menor movimiento en la ciudad, jugó en contra de los ladrones: en la cochera no había vehículos y los sospechosos se retiraron sin llevarse nada.
El episodio volvió a encender la alarma entre los frentistas, que advierten que este tipo de ataques se repiten y reclaman mayor prevención y controles para frenar una modalidad que sigue acechando a los edificios platenses.
