Libertarios presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para impulsar la Boleta de Única Papel

En sintonía con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un proyecto de ordenanza para implementar el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones municipales. La iniciativa, que busca transformar la manera en que los platenses eligen a sus representantes locales.

El proyecto ingresó formalmente al cuerpo legislativo con el objetivo de dotar de "mayor transparencia, equidad y ahorro de recursos" a los procesos electorales de la capital bonaerense, desafiando el histórico sistema de boletas sábana.

Desde el bloque libertario, encabezado por los concejales Gastón Álvarez y Sabrina Morales, sostienen que el sistema actual es "anacrónico" y favorece prácticas que vician la voluntad popular. El proyecto hace énfasis en que la BUP garantiza que toda la oferta electoral esté presente en una sola hoja y elimina el riesgo de faltante o robo de boletas en el cuarto oscuro.

En la iniciativa, expresaron sobre la BUP: "Constituye una modernización fundamental de la normativa electoral vigente, garantizando la transparencia, la equidad entre las fuerzas políticas y una sustancial agilización de los procesos de emisión de voto y escrutinio".

El debate se da en un contexto de fuerte puja política con el Ejecutivo municipal encabezado por Julio Alak y la gestión provincial de Axel Kicillof, quienes hasta el momento han mantenido sus reservas sobre el cambio del sistema a nivel provincial. Los impulsores de la medida argumentan que, además de los beneficios democráticos, la implementación de la boleta única generaría un ahorro fiscal significativo. "Queremos terminar con el negocio de las imprentas y el clientelismo que se genera alrededor de la distribución de boletas antes de los comicios", agregaron desde la bancada libertaria en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto ahora deberá ser girado a las comisiones de Legislación y Hacienda para su tratamiento, donde se espera una discusión intensa con el resto de los bloques. Mientras el peronismo local se muestra cauteloso, los sectores alineados con el PRO y la UCR ya han manifestado en otras oportunidades su simpatía por este sistema, lo que podría generar una mayoría opositora que presione por su aprobación. El objetivo final de los libertarios es que la normativa esté vigente para las elecciones intermedias, marcando un hito en la autonomía legislativa de la ciudad.