Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado

El estado de salud del joven, de 24 años, brutalmente atacado por una patota en la localidad de Los Hornos, continúa siendo delicado pero con signos de estabilidad. Tras la intervención de urgencia en la que los profesionales del Hospital San Juan de Dios, que debieron amputarle su pierna derecha debido a las severas lesiones vasculares causadas por el ataque, el último parte médico indica que el paciente respondió favorablemente en las últimas 24 horas.

En las últimas horas, se conoció que la víctima se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y bajo pronóstico reservado, aunque ha respondido favorablemente a las curaciones realizadas durante la última jornada.

Mientras tanto, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para los dos menores de edad implicados, ambos de 16 años; mientras que las dos mujeres mayores de edad detenidas serán indagadas por el delito de “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores”.

El caso de Los Hornos generó una fuerte conmoción desde el primer momento. El ataque ocurrió durante la madrugada en 143 y 60, cuando el joven fue abordado por un grupo de personas que lo golpeó y lo atacó con armas blancas. Las lesiones fueron de tal magnitud que, tras ser trasladado a una unidad de atención primaria y luego al Hospital San Juan de Dios, los médicos debieron amputarle una pierna para salvarle la vida. El paciente continúa internado, estable, pero con un largo proceso de recuperación por delante.