Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Policiales

Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado

Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
23 de Enero de 2026 | 18:28

Escuchar esta nota

El estado de salud del joven, de 24 años, brutalmente atacado por una patota en la localidad de Los Hornos, continúa siendo delicado pero con signos de estabilidad. Tras la intervención de urgencia en la que los profesionales del Hospital San Juan de Dios, que debieron amputarle su pierna derecha debido a las severas lesiones vasculares causadas por el ataque, el último parte médico indica que el paciente respondió favorablemente en las últimas 24 horas.

En las últimas horas, se conoció que la víctima se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y bajo pronóstico reservado, aunque ha respondido favorablemente a las curaciones realizadas durante la última jornada.

Mientras tanto, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para los dos menores de edad implicados, ambos de 16 años; mientras que las dos mujeres mayores de edad detenidas serán indagadas por el delito de “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores”.

El caso de Los Hornos generó una fuerte conmoción desde el primer momento. El ataque ocurrió durante la madrugada en 143 y 60, cuando el joven fue abordado por un grupo de personas que lo golpeó y lo atacó con armas blancas. Las lesiones fueron de tal magnitud que, tras ser trasladado a una unidad de atención primaria y luego al Hospital San Juan de Dios, los médicos debieron amputarle una pierna para salvarle la vida. El paciente continúa internado, estable, pero con un largo proceso de recuperación por delante.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Estudiantes debuta ante el Rojo en el Apertura: hora, formaciones y tv

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Rompeportones: la modalidad de robo que no da tregua en edificios de La Plata

Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo

Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas

VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Deportes
Estudiantes debuta ante el Rojo en el Apertura: hora, formaciones y tv
El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA
Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha
Gonzalo Errecalde puso la firma y es el cuarto refuerzo de Gimnasia
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Espectáculos
Se acabó el amor: Facundo Arana y María Susini, separados tras casi dos décadas
Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número
Información General
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
La Ciudad
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector, ante una crisis de crecimiento
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
La Plata se prepara para festejar el Año Nuevo chino: barrio chino, gastronomía, dragones y más
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla