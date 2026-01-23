Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se acabó el amor: Facundo Arana y María Susini, separados tras casi dos décadas

Se acabó el amor: Facundo Arana y María Susini, separados tras casi dos décadas
23 de Enero de 2026 | 18:44

Escuchar esta nota

El actor Facundo Arana y la modelo María Susini decidieron separarse tras estar casi dos décadas en pareja, según confirmaron el jueves en LAM. Según se pudo conocer, la pareja se separó en buenos términos e, incluso, aún comparten vacaciones juntos. 

En tanto, según informó Pepe Ochoa, la ruptura se habría dado en términos amistosos: "Se llevan bárbaro, no hay ningún conflicto puntual, pero el amor se terminó". A pesar de la reciente separación, el actor y la modelo se encuentran actualmente en Mar del Plata compartiendo unas vacaciones familiares. 

Aunque los rumores de crisis comenzaron a circular meses atrás, la pareja habría tomado una decisión definitiva: “Lo que logré recopilar de esta historia es que ellos, obviamente, se quieren mucho... intentaron seguir adelante, pero hoy no funcionan más como pareja”, reveló Ochoa.

“Ella empezó a hablar del tema, por eso llega a mis oídos, y lo habló mucho en un viaje. Ella lo habla más que él, él está más reticente con la situación”, detalló.

Por su parte, Ángel de Brito recordó que, en una de sus últimas entrevistas que realizó en Bondi, Arana había minimizado las versiones de crisis: “Él vino a Bondi a fin de año, hablamos de María y estaba todo bien. Le pregunté por los rumores y me dijo ‘son parejas muy largas, tienen como 20 años’”. 

Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda

