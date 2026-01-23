Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera

“Sinners” (”Pecadores”), hizo historia ayer, al anunciarse las nominaciones para la edición número 98 de los Premios de la Academia: la épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler consiguió 16 nominaciones, la mayor cantidad en la historia de unos Oscar que no tendrán presencia argentina, ya que “Belén” no consiguió nominación como película internacional.

Era una de las previsiones que señalaban los expertos: “Pecadores” podía romper la marca de 14 nominaciones establecida por ”La malvada”, “Titanic” y “La La Land”, y cumplió, consiguiendo guiños en todas las cateogrías técnicas, además de nominaciones en mejor dirección, guion y actor, para Michael B. Jordan.

Podría, sin embargo, no ganar el máximo galardón, una costumbre para la Academia, que suele terminar premiando propuestas más chicas: “Moonlight” le ganó a ”La La Land”, por ejemplo, y todavía se recuerda el premio a ”CODA” o ”Nomadland”. El año pasado, ”Anora” le ganó a “Oppenheimer” y “Duna”. El sistema de votación, que va descartando las películas menos votadas, favorece el consenso y no las películas que dividen aguas y son más osadas.

Además, claro, en toda la historia de los premios, solo una película de terror, ”El silencio de los inocentes”, se ha llevado el máximo galardón: ¿podrá ”Pecadores? Y hay otra película que podría romper esa racha: ”Frankenstein” tiene 9 nominaciones, incluida mejor película (aunque no mejor director), y ocupa el tercer lugar del podio de las más nominadas con ”Marty Supreme” y ”Valor sentimental”. El segundo lugar se lo llevó la saga revolucionaria padre-hija de Paul Thomas Anderson, “Una Batalla Tras Otra”, que se perfila como favorita para el premio mayor. Cuatro de sus actores, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro (favorito en su categoría) y Sean Penn, fueron nominados, aunque la recién llegada Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz.

Curiosamente, las dos, ”Pecadores” y ”Una batalla tras otra”, son películas de Warner, ahora en venta.

Así, los diez filmes nominados a mejor película son: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental”, “Pecadores”, “Train Dreams” y ”El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho: por segundo año consecutivo Brasil tiene su película nominada en la categoría principal. El año pasado ”Aún estoy aquí” no ganó como mejor película, pero sí como película internacional, categoría de varios pesos pesados: “Fue solo un accidente”, de Jafar Panahi, que irá preso en Irán por filmar la película (y no recibió, sorpresivamente, nominación como director); la polémica ”Sirat”, de España (que tiene como coguionista al argentino Santiago Fillol); “Valor sentimental”, también nominada en la categoría principal; y “La voz de Hindi Rajab”, película tunecina que tiene como eje el asesinato de una niña en la Franja de Gaza. A esta lista no pudo ingresar ”Belén”, de Dolores Fonzi, la esperanza argentina.

LAS SORPRESAS

Las nominaciones fueron en los carriles esperados, aunque algunos esperaban nominación para Ariana Grande por su papel en “Wicked: por siempre”, que de hecho no logró ninguna nominación (su primera parte tuvo 10). Otras notables omisiones fueron la de Chase Infiniti, de “Una batalla tras otra”, y la de Paul Mescal de “Hamnet”: entre los actores de reparto había varios números puestos (la sorpresa es el brillante Delroy Lindo, de “Pecadores”), pero entre las actrices de reparto hay varias sorpresas que dejaron afuera a Infiniti, desde Elle Fanning hasta Amy Madigan, de “La hora de la desaparición”.

Entre los actores protagonistas, categoría cargada, quizás la máxima sorpresa es el desaire a Amanda Seyfried, por “El testamento de Ann Lee”, en una categoría donde se coló Kate Hudson, de encantadora parte en “Song Sung Blue”. Tampoco fue nominado Jesse Plemons por su rol en “Bugonia”, aunque sí Emma Stone.

Buscarán el premio a mejor actor, entonces, Timotheé Chalamet (“Marty Supreme”; es el más joven en conseguir tres nominaciones y favorito a ganar, superando a Brando), Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke (por “Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) y Wagner Moura, protagonista de “El agente secreto” (y recordado como Pablo Escobar de “Narcos”). Entre las actrices, compiten Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Renate Reinsve (“Valor sentimental”) y Emma Stone (“Bugonia”).

Cuándo La 98° edición de los Premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max. Conduce Conan O’Brien. La 98° edición de los Premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max. Conduce Conan O’Brien.