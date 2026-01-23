Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado

23 de Enero de 2026 | 08:44

Escuchar esta nota

Esta serie de Netflix atrapa desde el primer episodio. 

Allí, el suspenso te lleva a seguir mirando. Detrás de una vida ordenada aparecen secretos que lo cambian todo y la historia avanza entre mentiras, culpas y hechos del pasado que regresan.

“Quédate cerca” parte de una desaparición que deja huellas profundas. Carlton Flynn se esfuma la misma noche en que Stewart Green pierde la vida. Diecisiete años después, ese hecho vuelve a conectar a varias personas. Nada ocurre al azar. Cada recuerdo empuja una nueva revelación que altera el presente.

Así, la trama se centra en Megan, una mujer casada y madre de tres hijos. Su vida parece estable y sin fisuras. Sin embargo, la aparición de una mujer desconocida despierta un pasado que creía cerrado. Lo que parecía superado comienza a pesar y amenaza con romper su equilibrio familiar.

Bueno es saber que, la serie está basada en una novela de Harlan Coben, autor conocido por historias de misterio y giros inesperados. Cada personaje oculta algo. Esa red de silencios sostiene la historia y crea un clima inquietante. 

