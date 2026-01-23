Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |Tenía 80 años

Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele

Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

23 de Enero de 2026 | 09:07

Escuchar esta nota

 

Era 1989. Estudiantes ya había salido campeón del Metropolitano 1967, 1982, Nacional 1983, Copa Libertadores 1968, 1969, 1970, Intercontinental 1968, Interamericana 1969. Tenía todo, pero le faltaba algo.

Era 1989. Habían pasado décadas de Los Locos de la Azotea, el fútbol por radio llegaba a casi todo el país más que nada por el éter y de a poco empezaban a tomar peso las FM como la imagen a color. Tenían todo, pero le faltaba algo.

Era 1989. Fue el año en el que se formó el primer programa partidario de Estudiantes en una radio de La Plata y el mundo. Ruge el león, en Radio Rocha, una idea de Julio Campante y Enrique Chino Rebón: unos jóvenes y extravagantes periodistas que querían llevar al Pincha más allá de 1 y 57, más allá de los monótonos relatos de partidos, más allá de las revistas deportivas. Poner a Estudiantes en la Ciudad y el mundo desde la radio, por fuera de los 90 minutos de fútbol.

Campante fue miembro importante en la hinchada durante los 60', llegó a ser dirigente durante los 90' y llevó al Pincha no solo a la radio sino también a la tevé. Desde aquella primera emisión estuvieron firmes hasta 1994. "Ese primer programa en Radio Rocha fue obviamente con nervios del debut, pero con la convicción que nuestro Estudiantes merecía un programa radial ya que nunca antes lo había tenido", indicó Rebón meses atrás.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 

LE PUEDE INTERESAR

Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

Tras un par de años sin actividad, en febrero de 2023 regresaron al aire hasta finales del 2025. El Chino Rebón se sumó a la propuesta de Campante a finales de los 80'. "La idea del programa fue de Julio Campante; incluso fue a él el que tuvo la gran idea del nombre del programa", aseveró Rebón, tiempo atrás. Campante, un viejo lobo de mar. Perdón, un viejo león de la 'selva' platense como Rebón.

Pese al furor de programas en Twich o reacciones en You Tube, quisieron sostener lo clásico y mantener la mística pincharrata. Adaptándose a las redes sociales, este espacio brindó esa "magia" y "amor por Estudiantes".

Campante y Rebón le dieron a Estudiantes lo que le faltaba, su primer programa radial hablando netamente del Pincha. Ahí estaba Ruge el león'. Pese a la pérdida, ese rugido seguirá firme en el éter.

"Enrique y Charli Rebón despiden a Julio con profunda tristeza y afecto, creador de Ruge el León y fiel hincha de Estudiantes de La Plata, y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento", sostuvieron los compañeros de Campante de sus últimas temporadas en su despedida en el aviso en El Día.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha
Últimas noticias de La Ciudad

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 

Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Deportes
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Miramón estuvo viendo el triunfazo del básquet de Gimnasia en el Polideportivo
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Espectáculos
Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido 
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Información General
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla