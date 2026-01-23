Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele

Era 1989. Estudiantes ya había salido campeón del Metropolitano 1967, 1982, Nacional 1983, Copa Libertadores 1968, 1969, 1970, Intercontinental 1968, Interamericana 1969. Tenía todo, pero le faltaba algo.

Era 1989. Habían pasado décadas de Los Locos de la Azotea, el fútbol por radio llegaba a casi todo el país más que nada por el éter y de a poco empezaban a tomar peso las FM como la imagen a color. Tenían todo, pero le faltaba algo.

Era 1989. Fue el año en el que se formó el primer programa partidario de Estudiantes en una radio de La Plata y el mundo. Ruge el león, en Radio Rocha, una idea de Julio Campante y Enrique Chino Rebón: unos jóvenes y extravagantes periodistas que querían llevar al Pincha más allá de 1 y 57, más allá de los monótonos relatos de partidos, más allá de las revistas deportivas. Poner a Estudiantes en la Ciudad y el mundo desde la radio, por fuera de los 90 minutos de fútbol.

Campante fue miembro importante en la hinchada durante los 60', llegó a ser dirigente durante los 90' y llevó al Pincha no solo a la radio sino también a la tevé. Desde aquella primera emisión estuvieron firmes hasta 1994. "Ese primer programa en Radio Rocha fue obviamente con nervios del debut, pero con la convicción que nuestro Estudiantes merecía un programa radial ya que nunca antes lo había tenido", indicó Rebón meses atrás.

Tras un par de años sin actividad, en febrero de 2023 regresaron al aire hasta finales del 2025. El Chino Rebón se sumó a la propuesta de Campante a finales de los 80'. "La idea del programa fue de Julio Campante; incluso fue a él el que tuvo la gran idea del nombre del programa", aseveró Rebón, tiempo atrás. Campante, un viejo lobo de mar. Perdón, un viejo león de la 'selva' platense como Rebón.

Pese al furor de programas en Twich o reacciones en You Tube, quisieron sostener lo clásico y mantener la mística pincharrata. Adaptándose a las redes sociales, este espacio brindó esa "magia" y "amor por Estudiantes".

Campante y Rebón le dieron a Estudiantes lo que le faltaba, su primer programa radial hablando netamente del Pincha. Ahí estaba Ruge el león'. Pese a la pérdida, ese rugido seguirá firme en el éter.

"Enrique y Charli Rebón despiden a Julio con profunda tristeza y afecto, creador de Ruge el León y fiel hincha de Estudiantes de La Plata, y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento", sostuvieron los compañeros de Campante de sus últimas temporadas en su despedida en el aviso en El Día.