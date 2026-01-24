Hallazgo fatal y estupor en el Teatro Argentino

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Una joven de 26 años fue hallada sin vida en la jornada de ayer en el interior del edificio del Teatro Argentino, en pleno centro de La Plata, y la Justicia investiga las circunstancias del hecho, que en una primera instancia es analizado como un presunto suicidio, según informaron fuentes policiales.
El terrible hallazgo se produjo durante una recorrida de personal que prestaba servicio en el lugar, quienes encontraron a la víctima en el subsuelo del cuarto piso del complejo cultural.
De acuerdo con las primeras actuaciones, la hipótesis preliminar indica que la joven habría accedido desde una planta superior y se habría arrojado al vacío, aunque esa línea aún está bajo análisis.
Al lugar acudió personal médico del SAME, que constató el fallecimiento, y se dio intervención a Policía Científica y a la Morgue Judicial para realizar las pericias correspondientes. En una mochila que llevaba consigo se encontraron pertenencias personales y documentación que permitió su identificación, mientras que la Fiscalía en turno tomó intervención para avanzar con la investigación.
Voceros indicaron que por estas horas las autoridades aguardan el análisis de registros fílmicos y otros elementos de prueba para esclarecer lo sucedido. La causa quedó en manos de la UFI en turno y del Juzgado de Garantías correspondiente, mientras se realizan las diligencias de rigor.
