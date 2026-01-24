Sorprendieron a una joven con “cocaína rosa” en una cárcel de La Plata

Una joven de 18 años fue aprehendida este viernes tras ser sorprendida con droga sintética durante una requisa en la Unidad N°45 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada sobre la avenida 520 entre 176 y 179, en Romero.

El procedimiento se realizó en horas recientes, cuando personal penitenciario detectó entre las pertenencias de la mujer varios sobres de nylon que contenían una sustancia polvorienta de distintos colores, compatible con la conocida droga “tusi”, una sustancia sintética asociada a la cocaína y otras drogas de diseño.

Ante el hallazgo, los agentes dieron intervención a la Policía, que procedió al secuestro del material y al traslado de la joven a una dependencia policial para realizar las pericias de rigor. Allí se efectuó el test de orientación y el pesaje, que arrojó resultado positivo para anfetaminas, metanfetaminas y cocaína, con un peso total de unos seis gramos.

La joven fue identificada como Ailín Camila Guardia, domiciliada en la localidad de Tigre. El caso fue caratulado como infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

En la causa interviene la UFI N°18 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesson. Tras ser informado del procedimiento, el magistrado avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la libertad de la imputada bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la continuidad de la investigación.