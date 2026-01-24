Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |Siguen las fallas y se reavivan los reclamos

Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos

Con temperaturas arriba de los 30 grados, barrios del casco urbano se quedaron sin servicios. Quejas por falta de respuestas

Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos

El calor expone otra vez las falencias en los servicios básicos / web

24 de Enero de 2026 | 03:09
Edición impresa

El calor extremo volvió a instalarse en la Región con una nueva ola anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, y con él reaparecen los reiterados cortes de luz y agua, generando el reclamo de los vecinos ante la falta de servicios esenciales para atravesar las altas temperaturas.

Con el termómetro otra vez superando los 30 grados, un corte en el suministro eléctrico generó ayer al mediodía inconvenientes en el servicio del agua en una amplia zona céntrica de La Plata, que abarcó el radio de cuatro plazas.

El problema se produjo cuando la interrupción de energía eléctrica provocó la salida de servicio de la perforación situada en la intersección de las calles 47 y 22, lo que afectó el normal funcionamiento del sistema de bombeo, según informaron desde Aguas Bonaerenses S.A (ABSA).

Como consecuencia, en la zona de las calles 45 y 49, y desde 19 hasta 25, donde se concentran numerosos edificios públicos, comercios y viviendas, se registró baja presión y falta de agua, situación que se normalizó horas después al restablecerse el suministro eléctrico.

Filtraciones y riesgo eléctrico

Por otra parte, vecinos de un edificio situado en 39 entre 3 y 4 denunciaron una pérdida de agua en la vereda que dejó sin presión a los departamentos, según el relato de una vecina que hizo llegar su malestar y preocupación a este diario.

“Estamos desesperados. La pérdida es enorme y está justo donde hay un cartel de Edelap que dice ‘peligro de electricidad’. Necesitamos que venga ABSA porque no nos está dando respuesta”, expresó alertando sobre los peligros de la situación.

VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro

Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista

Ni una gota de agua

Las quejas también se hicieron sentir en la esquina de 19 y 62, donde residentes de un edificio de cuatro pisos denunciaron que desde hace casi una semana los departamentos se encuentran sin suministro de agua.

“En este inmueble viven familias con niños y gente grande. Es una locura porque no podemos bañarnos, cocinar ni limpiar. Se viene una ola de calor que se va a prolongar por varios días y ABSA todavía no soluciona este faltante”, manifestó un vecina, al reclamar con urgencia una respuesta de la empresa.

Falta de luz y baja tensión

En horas de las tarde -cerca de las 15- en el barrio El Mondongo se registraron varios reclamos por falta de energía eléctrica.

En la zona de 117 y 66, además, una vecina explicó que también hubo baja tensión y expresó su malestar por la falta de información por parte de la empresa prestataria del servicio. “Es peligroso para los electrodomésticos”, cuestionó.

Sin respuestas
El corte en el suministro energético y de agua intensificó el reclamo de los vecinos hacia las empresas concesionarias de los servicios, a las que cuestionan por la escasa información brindada y la falta de respuestas a los usuarios.

 

