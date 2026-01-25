Drama familiar al borde de la tragedia en Ensenada: tras una discusión, un padre intentó dispararle a su hijo

Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Este domingo, una vivienda de Ensenada fue el escenario de un violento episodio protagonizado por un padre y su hijo. Luego de una fuerte discusión, el hombre tomó una escopeta e intentó usarla, pero su hijo logró arrebatársela.
Lo que pudo ser un parricidio, terminó con un hombre, de 64 años, detenido. En base a la información brindada por voceros de la fuerza, el aprehendido es un ex combatiente de Malvinas y posee un historial de consumo de estupefacientes, por lo que la discusión se originó en medio de un intento para detener otra consumición.
El intento de freno encabezado por su hijo, desencadenó una fuerte reacción de su padre. En ese sentido, según trascendió, el hombre fuera de sí, atacó primero con una piedra, provocándole heridas en el brazo a su hijo y luego se refugió en su habitación, para aparecer con una vieja escopeta en sus manos.
En esos segundos de terror, la víctima reaccionó con la velocidad que da el instinto de supervivencia. Logró empujar a su padre, arrebatarle el arma y desarmarla antes de que el martillo lograra su cometido. Al llegar el personal de la Comisaría 1ra de Ensenada, se encontraron con el cuadro de una crisis total. Además del arma y los cartuchos, se incautó un martillo.
El agresor ahora enfrenta cargos por "Amenazas Calificadas" bajo la intervención de la UFI Nro. 11 de La Plata.
