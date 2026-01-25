Habló Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"

Por primera vez desde el ataque en manada que sufrió en Los Hornos, habló Marcelo Castagnet, el joven al que le debieron amputar una pierna a causa de las heridas que recibió días atrás en el barrio de La Plata y que lo dejó internado desde hace una semana.

Por el ataque hay cuatro detenidos, dos mujeres adultas y dos menores de 16 años en la causa por “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores”. Por las dos mayores detenidas interviene el juez de Garantías Pablo Raele, mientras que por los menores lo hace el Juzgado de Garantías del Joven N° 3, con la actuación de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3.

Marcelo Castagnet habló por primera vez con A24 y contó que por estos días “estoy bien” en el Hospital San Juan de Dios. “Quiero agradecer a todos, a los enfermeros y cirujanos que me dieron la mejor atención. En el UPA (Unidad de Pronta Atención) pedía por favor que me trasladen; me tuvieron tres horas tirado en una cama como muriéndome, desangrándome y no hicieron nada. Tenía la espalda abierta y no fueron capaces ni de coserme”, comenzó su testimonio.

Por las heridas, Marcelo sufrió la amputación de su pierna derecha. Con notable angustia, relató: “Lo que más me gustaba era jugar al fútbol y ya no voy a poder. La verdad que me arruinaron la vida. Los médicos tuvieron siete horas de cirugía sin parar; les pedí que fuera de la rodilla para abajo y ellos hicieron lo posible”.

La víctima tiene 23 años y una hija de cinco: “Solo la pude ver una vez desde que estoy acá y la nena no me podía ni mirar, no caía en lo que me pasaba”. “Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo, pero los enfermeros son todos unos genios, me levantan siempre. Si Dios me dejó acá es por algo”, agregó.

El momento de la tragedia

Respecto del ataque y los momentos previos, Marcelo recordó: “Yo ya me había ido a mi casa, pero volví para tomar una cerveza más con un amigo. Ellos se estaban peleando entre ellos y yo miré por mirar. No tenía nada que ver con esa pelea, pero se me vinieron todos encima. A algunos los conocía de vista del barrio, pero nunca tuve trato ni problemas con ellos”.

“Cuando salgo con la pala, que se ve en el video, es porque me iban a romper la moto que fue un esfuerzo muy grande conseguirla, y salí a defender lo mío porque se la hubieran llevado. Si no, no salgo. Yo nunca fui atrevido con nadie, siempre con respeto, nunca me mandé una cagada, siempre laburando por lo mío”, agregó.

En cuanto a la situación judicial, supo que hay cuatro detenidos pero afirma que “no son solo ellos”. “Había una chica y su novio, los únicos que quisieron parar todo, pero los demás eran todos contra mí. Hoy ellos se están cagando de risa en sus casas, siguen saliendo y yo estoy acá sin saber cuándo voy a poder salir”, contó entre lágrimas.

Acongojado, el joven destacó: “Yo no voy a poder caminar nunca más, no voy a poder tocar un fútbol nunca más y si tengo que juntar la prótesis, no va a ser lo mismo”. La tristeza de Marcelo Castagnet continúa a flor de piel a medida que la causa avanza y exige que haya más detenidos, todos los involucrados.