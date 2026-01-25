Murió un intendente de La Pampa en un accidente

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi (44), murió ayer tras sufrir un accidente vial en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, mientras viajaba junto a su familia hacia la Costa Atlántica.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6, cuando un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario perdió uno de los componentes hidráulicos laterales, ubicado entre la cabina y la caja. La pieza metálica se desprendió e impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que se desplazaba el jefe comunal.
Según las primeras reconstrucciones, el camión había partido desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, con destino a Casa de Piedra, en el sur pampeano, y había realizado una escala previa en Ataliva Roca, localidad ubicada a pocos kilómetros al norte de la ruta provincial 18. Al momento del choque, el vehículo de gran porte no transportaba carga, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales. Cruz Otamendi viajaba acompañado por su pareja y sus dos hijos, quienes fueron trasladados al Hospital de General Acha. Allí se constató que se encontraban fuera de peligro y sin lesiones de gravedad, aunque presentaban algunos golpes producto del impacto.
Tras el accidente, la pareja del intendente logró maniobrar la camioneta y llevarla hasta la banquina, lo que permitió salvar la vida de ella y de los niños. El impacto se produjo del lado del conductor, donde viajaba Cruz Otamendi, quien falleció en el lugar.
Detrás del vehículo del intendente circulaba un Chevrolet Onix ocupado por un hombre, su esposa y su hija de once años. El conductor relató ante la policía que observó humo sobre el asfalto y luego la aparición repentina de un objeto metálico en la calzada, que no pudo esquivar.
A varios kilómetros del lugar del hecho, efectivos policiales localizaron al camión involucrado, un Ford Cargo 1723 que se desplazaba en sentido oeste, remolcando una grúa. El conductor fue identificado como Roberto Antonio Fernández. Los agentes constataron el faltante de un hidráulico en la base izquierda de la grúa, componente que habría sido el que se desprendió y provocó el impacto fatal. El vehículo no presentaba otros daños visibles, aunque el sistema hidráulico estaba incompleto.
En el lugar del accidente trabajaron efectivos de las comisarías de Quehué y Ataliva Roca, junto con personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal Héctor López. Como consecuencia de las pericias, el tránsito permaneció interrumpido durante más de dos horas, lo que afectó los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta cerca de las 11 de la mañana.
Horas después del hecho, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó su pesar a través de la red social X. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor”, señaló, y agregó: “En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”.
