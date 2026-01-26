Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El nuevo reclamo de CONADU

¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
26 de Enero de 2026 | 13:42

Escuchar esta nota

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional para el sector docente universitario y la calificó como “una burla”, al considerar que no contempla la fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. Desde el gremio señalaron que el aumento ofrecido, que ronda el 2 por ciento retroactivo y se completa con sumas no remunerativas, resulta claramente insuficiente frente a la inflación y profundiza el deterioro de los ingresos de las y los docentes.

CONADU advirtió, durante el fin de semana, que una gran parte de la docencia universitaria percibe salarios que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año, en valores que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. En ese marco, denunciaron que la decisión del Ejecutivo fue adoptada de manera unilateral, sin una convocatoria real a la paritaria nacional docente, lo que vulnera los mecanismos de negociación colectiva y afecta las condiciones laborales del sector.

La federación también alertó que la falta de una recomposición salarial acorde a la situación económica pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas y podría afectar el inicio y el desarrollo del ciclo lectivo 2026. Según remarcaron, el ajuste sobre los salarios docentes impacta directamente en la calidad educativa, en la continuidad de las actividades académicas y en la permanencia de trabajadores y trabajadoras en el sistema universitario.

Ante este escenario, CONADU exigió la apertura inmediata de la paritaria nacional, una recomposición salarial que permita recuperar el poder de compra perdido y una discusión integral sobre las condiciones laborales en las universidades. Asimismo, anunció que evaluará en los próximos días las acciones gremiales a seguir, en conjunto con sus sindicatos de base, para sostener el reclamo y defender la universidad pública.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"

VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Últimas noticias de Política y Economía

Santa Clara del Mar organiza la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2026

Bahía Blanca avanza con el Plan Hídrico para garantizar agua potable

El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

Milei sale a recorrer el país y hoy estará en Mar del Plata
Policiales
Tren atropelló y mató a un caballo que estaba atado sobre las vías en Barrio Hipódromo: "Fue desesperante"
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla
VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región
Deportes
Colapinto probó el A526: buenos tiempos y una bandera roja
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha
Espectáculos
Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es 
Wanda Nara "maneja" la cocina: Rusherking reveló el destino del famoso auto que le regaló a la China Suárez
Luego de firmar el divorcio: Nicole Kidman visitó la Antártida, fotos y detalles 
Una historia de novela: Wanda Nara y Maxi López listos para comenzar con la ficción "Vertical"
Fuerte pelea por el rating: Marcela Tauro destrozó a Laura Ubfal
Información General
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla