¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional para el sector docente universitario y la calificó como “una burla”, al considerar que no contempla la fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. Desde el gremio señalaron que el aumento ofrecido, que ronda el 2 por ciento retroactivo y se completa con sumas no remunerativas, resulta claramente insuficiente frente a la inflación y profundiza el deterioro de los ingresos de las y los docentes.

CONADU advirtió, durante el fin de semana, que una gran parte de la docencia universitaria percibe salarios que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año, en valores que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. En ese marco, denunciaron que la decisión del Ejecutivo fue adoptada de manera unilateral, sin una convocatoria real a la paritaria nacional docente, lo que vulnera los mecanismos de negociación colectiva y afecta las condiciones laborales del sector.

La federación también alertó que la falta de una recomposición salarial acorde a la situación económica pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas y podría afectar el inicio y el desarrollo del ciclo lectivo 2026. Según remarcaron, el ajuste sobre los salarios docentes impacta directamente en la calidad educativa, en la continuidad de las actividades académicas y en la permanencia de trabajadores y trabajadoras en el sistema universitario.

Ante este escenario, CONADU exigió la apertura inmediata de la paritaria nacional, una recomposición salarial que permita recuperar el poder de compra perdido y una discusión integral sobre las condiciones laborales en las universidades. Asimismo, anunció que evaluará en los próximos días las acciones gremiales a seguir, en conjunto con sus sindicatos de base, para sostener el reclamo y defender la universidad pública.