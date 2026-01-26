Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |LOS ALERCES EN LLAMAS

Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional

26 de Enero de 2026 | 02:10
El Parque Nacional Los Alerces atraviesa una de las situaciones más críticas de su historia reciente. La Administración de Parques Nacionales anunció su intervención luego de que los incendios forestales arrasaran unas 10 mil hectáreas y continúen fuera de control. El fuego se mantiene activo desde el 8 de diciembre de 2025 y la medida apunta a “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”, tras un reclamo formal del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

La decisión recibió el respaldo de la Cámara de Turismo de Chubut, que cuestionó con dureza a las autoridades del Parque. Las acusó de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y de una “deficiente conducción operativa” frente a una emergencia que, en el último mes y medio, provocó severos daños ambientales, sociales y económicos tanto a nivel local como nacional.

En una nota dirigida al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la entidad fue más allá y denunció “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”. También señaló que no se articularon tareas con las comunidades cercanas, que se subestimó el riesgo cuando el incendio aún era de menor magnitud y que hubo demoras en solicitar apoyo.

Con pronósticos climáticos poco favorables, se reforzó el operativo con el traslado de brigadistas y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

