"Tour de la Gratitud": Javier Milei recorrió en una caravana el centro de Mar del Plata

El presidente Javier Milei llegó hoy a Mar del Plata en medio de una multitud que lo recibió en la entrada al Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina Milei minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza, en el marco del “Tour de la Gratitud”.

“¡Presidente, presidente!”, corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector, también nutrido, le gritaban “vendepatria”.

En la bienvenida a Milei se produjeron algunos forcejeos con la policía de opositores al presidente pero los incidentes no pasaron a mayores.

En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo”, pronunciaron sus simpatizantes que vivaron la llegada del presidente, antes de entonar las estrofas del himno nacional.

“¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, desafiaron los oficialistas a los manifestantes opositores que también lanzaban consignas contra el presidente.

Milei revolucionó la noche marplatense al encabezar una nueva parada de su “Tour de la Gratitud”.

En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

El jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21:30, acompañado por su hermana y Secretaria General, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“La camioneta no se puede mover”

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre la multitud.

Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

“Quiero darle las gracias por habernos acompañado”, alcanzó a decir Milei, visiblemente emocionado por la recepción, mientras de fondo se escuchaban cánticos de “Milei, querido, el pueblo está contigo”.

Entre la multitud también hubo espacio para la disidencia: un grupo reducido de jubilados se congregó en las cercanías para expresar reclamos sobre la situación previsional.

El jefe de Estado encabezará este martes el Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador.

También Milei tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer de promoción al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.