"Tour de la Gratitud": Javier Milei recorrió en una caravana el centro de Mar del Plata

Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región
Secuestró a su novia, la amenazó de muerte con una cuchilla en La Plata y fue detenido
Qué es el bloqueo o "muro atmosférico" que potencia el calor sofocante en La Plata y el AMBA
"Tour de la Gratitud": Milei recorrió en una caravana el centro de Mar del Plata
VIDEO. "Game over": un joven cayó tras robar y provocar daños en un salón de juegos céntrico
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Fuerte choque en Villa Elvira: un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
“El fútbol te espera”: el emotivo mensaje Gerónimo rulli para Juan Foyth tras la dolorosa lesión
Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra
Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película argentina “Belén" de Dolores Fonzi
VIDEO. Tras un operativo cerrojo en pleno Centro, atraparon a un ladrón por el robo de una bicicleta de alta gama
VIDEO. Milagro en una esquina de La Plata: un auto se quedó sin frenos, subió a la vereda y chocó contra un árbol
Radiografía de la UNLP: casi el 65% de los ingresantes extranjeros se concentra en Medicina
El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones y sigue a paso firme con el fortalecimiento de las reservas
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
José Sosa sentó postura sobre el futuro de Ascacibar: “Él sabrá qué tiene que hacer”
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
Silva Torrejón se recupera y Zaniratto podría repetir el equipo para enfrentar a River
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei llegó hoy a Mar del Plata en medio de una multitud que lo recibió en la entrada al Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina Milei minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza, en el marco del “Tour de la Gratitud”.
“¡Presidente, presidente!”, corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector, también nutrido, le gritaban “vendepatria”.
En la bienvenida a Milei se produjeron algunos forcejeos con la policía de opositores al presidente pero los incidentes no pasaron a mayores.
En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.
En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo”, pronunciaron sus simpatizantes que vivaron la llegada del presidente, antes de entonar las estrofas del himno nacional.
“¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, desafiaron los oficialistas a los manifestantes opositores que también lanzaban consignas contra el presidente.
Milei revolucionó la noche marplatense al encabezar una nueva parada de su “Tour de la Gratitud”.
En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.
El jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21:30, acompañado por su hermana y Secretaria General, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre la multitud.
Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.
“Quiero darle las gracias por habernos acompañado”, alcanzó a decir Milei, visiblemente emocionado por la recepción, mientras de fondo se escuchaban cánticos de “Milei, querido, el pueblo está contigo”.
Entre la multitud también hubo espacio para la disidencia: un grupo reducido de jubilados se congregó en las cercanías para expresar reclamos sobre la situación previsional.
El jefe de Estado encabezará este martes el Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador.
También Milei tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.
Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer de promoción al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.
“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.
La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí