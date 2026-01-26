El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones y sigue a paso firme con el fortalecimiento de las reservas

En el marco de su plan para robustecer las arcas del Estado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó hoy un hito clave en el inicio del año. Al concretar una compra de USD 39 millones en la jornada de este lunes, la autoridad monetaria logró superar la barrera de los 1.000 millones de dólares adquiridos en lo que va de enero, acumulando un saldo positivo de USD 1.017 millones tras 16 jornadas consecutivas de intervención a favor.

Este ritmo de compras ha permitido que las reservas brutas escalen hasta los USD 45.740 millones, marcando su nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021. El fortalecimiento de las tenencias en moneda extranjera no solo responde a la intervención directa en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sino también al impulso generado por la suba internacional del precio del oro (donde el BCRA posee reservas significativas) y al ingreso de divisas proveniente del sector agroexportador y colocaciones de deuda privada.

Entre las claves del escenario económico, se destaca el Riesgo País en caída como reflejo de la acumulación de reservas y la estabilidad fiscal, el riesgo país profundizó su tendencia a la baja, situándose en 514 puntos básicos, la cifra más baja en más de siete años y desde el inicio de la actual gestión nacional. Además, la cotización del dólar, que en el caso mayorista cerró la jornada en $1.437,50, manteniéndose dentro del sistema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, cuyo techo actual se ubica en $1.558,54.

Por último, las proyecciones anuales en las que se estiman que, de mantenerse las condiciones de demanda de pesos y el flujo de exportaciones, el BCRA podría cerrar el 2026 con adquisiciones totales de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

La estrategia del Central busca garantizar la solvencia externa y continuar con la desinflación, aprovechando una ventana de mayor liquidez en el mercado que le permite comprar divisas "en bloque" incluso por fuera del mercado mayorista para evitar distorsiones en el tipo de cambio oficial.