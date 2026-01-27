Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Desde la Provincia

Confirman esquema de subsidios al transporte

Alcanza a las líneas de la Región. Hoy habrá un encuentro clave entre las empresas y la UTA para evitar el primer paro del año

Confirman esquema de subsidios al transporte

El programa de subsidios bonaerense alcanzará a los micros locales

27 de Enero de 2026 | 01:04
El Gobierno bonaerense oficializó un nuevo esquema de subsidios al transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a La Plata y al resto de la región, tras el retiro del Estado nacional del financiamiento del sistema. La medida quedó formalizada a través del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros, se informó.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires explicaron que el objetivo del programa es “sostener el funcionamiento del servicio y evitar que el impacto de los aumentos de costos se traslade de manera directa a los usuarios”. La decisión bonaerense se da en un contexto de reordenamiento del área de transporte a nivel nacional, que incluyó la salida de funcionarios y denuncias en esa cartera.

El régimen está destinado a las empresas que prestan servicio en el AMBA y contempla la asignación de recursos provinciales para compensar parte de los costos operativos. Para acceder al beneficio, las prestatarias deberán adherir formalmente al esquema y cumplir con una serie de condiciones administrativas y técnicas.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: tener al día los seguros y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), respetar la antigüedad máxima de las unidades según la vida útil fijada por la Provincia, cumplir con los convenios colectivos de trabajo, contar con sistema SUBE en todas las unidades, mantener regularizada la situación previsional ante el SIPA y presentar la correspondiente rendición de los fondos recibidos.

Reunión con los choferes por los sueldos

La tensión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector ha llegado a su punto crítico. Tras el fracaso de las reuniones previas, donde el gremio calificó de “burla” y “vergonzosa” la oferta patronal de un incremento del 1%, este martes a las 15:00 horas se llevará a cabo una nueva audiencia virtual determinante convocada por el Ministerio de Capital Humano.

El sindicato liderado por Roberto Fernández ya lanzó un ultimátum: de no mediar una propuesta que compense la pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que perforó el 2% mensual, se activará un plan de lucha que podría derivar en un paro de 48 horas afectando a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. También afectaría el servicio en nuestra región.

El Gobierno busca evitar a toda costa que el conflicto escale y no traiga complicaciones para consolidar la estabilidad económica. Sin embargo, si la audiencia de hoy termina sin acuerdo, la medida de fuerza podría entrar en vigencia de forma inmediata para el resto de la semana, paralizando el servicio de corta y media distancia en todo el territorio nacional.

 

