Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En 2025, la balanza turística cerró con un déficit superior a los 4.000 millones de dólares.

Casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior

Casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior

Déficit en turismo

27 de Enero de 2026 | 01:03
Edición impresa

El turismo argentino cerró el año pasado con números en rojo. Según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante 2025 viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros, lo que dejó un saldo negativo cercano a los 6,6 millones de personas. Se trata de la mayor sangría desde 2017, cuando esa cifra había alcanzado los 6,2 millones.

De acuerdo con analistas del sector, el fenómeno se explica por un tipo de cambio favorable que incentivó a los argentinos que pueden hacerlo a viajar al exterior, al mismo tiempo que disminuyó la llegada de extranjeros a un país que se encareció en dólares.

El informe sobre Estadísticas de Turismo Internacional del Indec también señala que en diciembre 705.100 argentinos viajaron al exterior, mientras que 535.800 no residentes ingresaron al país, lo que generó un déficit de US$76,3 millones solo en ese mes.

En cuanto al déficit en dólares de la balanza turística, el organismo oficial detalló que alcanzó los US$4054,2 millones. “Esto se dio como resultado del arribo de turistas no residentes que gastaron US$3110 millones y de la salida de argentinos que vacacionaron en el exterior, con un gasto de US$7164,2 millones”, precisó el Indec.

Sin embargo, la estimación de la Secretaría de Turismo y Ambiente, que conduce Daniel Scioli y se basa en datos del balance cambiario del Banco Central, arroja un déficit mayor: según ese cálculo, el rojo del turismo habría alcanzado los US$6935 millones, de acuerdo con lo consignado por el diario La Nación.

En la misma línea, consultoras privadas estiman un déficit cercano a los US$10.000 millones, una dinámica que complica el objetivo del Gobierno de acumular dólares para reforzar las reservas del Central.

LE PUEDE INTERESAR

Un cruce con Techint por el precio de los caños

LE PUEDE INTERESAR

Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla