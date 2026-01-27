Casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior

El turismo argentino cerró el año pasado con números en rojo. Según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante 2025 viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros, lo que dejó un saldo negativo cercano a los 6,6 millones de personas. Se trata de la mayor sangría desde 2017, cuando esa cifra había alcanzado los 6,2 millones.

De acuerdo con analistas del sector, el fenómeno se explica por un tipo de cambio favorable que incentivó a los argentinos que pueden hacerlo a viajar al exterior, al mismo tiempo que disminuyó la llegada de extranjeros a un país que se encareció en dólares.

El informe sobre Estadísticas de Turismo Internacional del Indec también señala que en diciembre 705.100 argentinos viajaron al exterior, mientras que 535.800 no residentes ingresaron al país, lo que generó un déficit de US$76,3 millones solo en ese mes.

En cuanto al déficit en dólares de la balanza turística, el organismo oficial detalló que alcanzó los US$4054,2 millones. “Esto se dio como resultado del arribo de turistas no residentes que gastaron US$3110 millones y de la salida de argentinos que vacacionaron en el exterior, con un gasto de US$7164,2 millones”, precisó el Indec.

Sin embargo, la estimación de la Secretaría de Turismo y Ambiente, que conduce Daniel Scioli y se basa en datos del balance cambiario del Banco Central, arroja un déficit mayor: según ese cálculo, el rojo del turismo habría alcanzado los US$6935 millones, de acuerdo con lo consignado por el diario La Nación.

En la misma línea, consultoras privadas estiman un déficit cercano a los US$10.000 millones, una dinámica que complica el objetivo del Gobierno de acumular dólares para reforzar las reservas del Central.