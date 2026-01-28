Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
El presidente Javier Milei visitó ayer la ciudad de Mar del Plata como parte de una agenda que incluyó actividades políticas, partidarias y culturales, en el marco de una gira federal que el mandatario prevé desarrollar en distintas ciudades del país.
La jornada estuvo marcada por actos públicos, recorridas oficiales y la realización de un evento partidario con acceso libre.
La llegada del Presidente a la ciudad se produjo para encabezar el denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa que comenzó el domingo anterior con una actividad en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.
En horas de la tarde, el Presidente se trasladó al Teatro Roxy, donde asistió a una función especial del espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por la artista Fátima Florez.
Milei ingresó al teatro minutos antes de las 14 para realizar un ensayo de su participación y se retiró del lugar antes de las 16.
Durante la función el Presidente compartió la interpretación con Fátima Florez del tema “Rock del Gato”, de la banda Los Ratones Paranoicos.
Antes de su paso por el teatro, Milei visitó el Parque Industrial General Savio, donde recorrió la planta de producción de la empresa de helados Lucciano’s. La actividad formó parte de las visitas oficiales incluidas en su agenda en la ciudad.
Recorrió la planta de la firma que tiene casi 100 sucursales en distintos puntos del mundo, saludó al personal, se sacó fotos, recibió aliento con varios “viva La Libertad Carajo” y hasta vio bajar a obreros de la construcción, desde un andamio, para abrazarlo. Junto a su hermana, Karina, se llevaron de souveniers un delantal blanco y un popurrí de la variedad de exquisiteces que allí se producen. Si bien se había mencionado algún posible encuentro más amplio con empresarios locales, nada de eso se concretó.
Completada esa recorrida, en compañía de propietarios de la empresa y algunos de sus colaboradores, hizo la primera de las escalas previstas en el teatro Roxy, que lo tuvo más tarde como gran estrella invitada de la noche. Pasó por allí casi una hora, lapso en el que ensayó la participación musical que aceptó hacer en la obra que encabeza durante esta temporada Fátima Flórez.
La presencia del mandatario en el Teatro Roxy generó modificaciones en el tránsito y en la circulación de peatones en las inmediaciones del lugar, en una zona de alta afluencia turística.
En paralelo, se registraron concentraciones de personas con manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo a la figura presidencial. Las expresiones estuvieron vinculadas a reclamos por la situación laboral y el sistema previsional, así como a consignas de respaldo a la gestión nacional.
Un grupo de manifestantes opositores se reunieron en las inmediaciones del teatro Roxy de Mar del Plata, donde el Presidente asistió a una función de Fátima Florez. Allí protestaron con cánticos y carteles con diversos reclamos al Gobierno, entre ellos, por los incendios que afectan a la Patagonia.
