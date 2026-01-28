Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos

"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Un amplio operativo de interceptación vehicular se desplegó en distintos puntos de La Plata y terminó con el secuestro de decenas de motocicletas, además de dos personas aprehendidas por un delito penal.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo entre los días 26 y 27 de enero, en el marco de la Orden de Servicio 172/26, bajo la modalidad de saturación policial, con el objetivo de prevenir y desalentar el robo de motovehículos en la ciudad.
El operativo se desarrolló entre las 18 y las 22 horas en tres puntos estratégicos como 520 y 143, 155 y 44, y 143 y 44.
En cada uno de los lugares trabajaron oficiales jefes, personal del GTO, móviles policiales identificables, agentes de Control Urbano de la Secretaría de Seguridad del Municipio, efectivos del Escuadrón Motorizado de la Policía Local, personal de SASU y Grupo GAD, de acuerdo al cronograma establecido.
Como resultado del despliegue, las autoridades informaron el secuestro de 36 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito. Además, se incautó una motocicleta vinculada a un delito penal, lo que derivó en la aprehensión de dos personas por el delito de encubrimiento.
Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos barrios de la ciudad, como parte de una estrategia preventiva para reforzar la seguridad y combatir el robo de motos, una de las modalidades delictivas más frecuentes en la región.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
