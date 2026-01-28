Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán

Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán
28 de Enero de 2026 | 15:27

Escuchar esta nota

Horacio Pagani pidió disculpas tras los dichos calificados como “machistas” al decir que el fútbol es una actividad únicamente para hombres. El comentario llegó mientras se presentaba un informe sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista en los partidos locales. 

El periodista pidió disculpas en la red social X y detalló: “Perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas en Bendita”.

“Morena Beltrán me parece una excelente periodista, yo lo que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición nada más eso dije. No tengo nada en contra de las mujeres. Amo a las mujeres, no importa el género, importa quien lo hace bien”, finalizó en el mensaje. 

La desafortunada frase de Pagani

Sin dudas, la nueva temporada de Bendita TV arrancó con una fuerte repercusión pública tras un episodio que reavivó el debate sobre el rol de las mujeres en el fútbol y el machismo. Así, en medio de un contexto de mayor visibilidad femenina en el periodismo deportivo, un cruce al aire desató críticas masivas en las redes. 

Lo cierto es que, el conflicto se originó cuando Horacio Pagani protagonizó un tenso intercambio con Estefanía Berardi mientras debatían sobre fútbol. Allí, dicha discusión comenzó luego de que Berardi señalara que debería haber más mujeres en el ámbito futbolístico, lo que provocó una reacción inmediata de Pagani. "El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol", lanzó el periodista, y profundizó: "Está todo bien con el feminismo, pero dejen al tipo jugar al fútbol".

Entonces, ante la respuesta de Berardi, asegurando que "hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol", Pagani redobló la apuesta con una frase que generó un fuerte repudio: "Tienen que entender, no gustarle". Las declaraciones no tardaron en viralizarse y motivaron la reacción de varias periodistas deportivas como Luciana Rubinska y Morena Beltrán. Rubinska expresó su decepción frente a la postura de Pagani y cuestionó su falta de evolución en el discurso: "No puedo creer que el paso del tiempo no te haya reubicado y no te haya generado una reconsideración de lo que decís y pensás". Luego agregó: "Seguís sosteniendo esa posición tan machista que, la verdad, me decepciona".

Por su parte, Morena Beltrán respondió con una reflexión histórica para poner en perspectiva la discusión. "No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino, hace tiempo tampoco votábamos ni teníamos derechos que humanizaban a un ser humano", afirmó, y sostuvo que este tipo de expresiones evidencian una mirada anacrónica. "Las declaraciones así me dan pena", agregó, en defensa del cupo femenino y de la creciente participación de mujeres en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Últimas noticias de Espectáculos

Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad

“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro

Pasajes de Javier Milei en La Feliz: fuerte operativo de seguridad, show con Fátima Florez y un detenido tras golpear la camioneta presidencial 

Susana Giménez viajó a España: celebrará sus 82 años en Madrid, las fotos y quiénes estarán
Información General
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Deportes
Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión
Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Policiales
Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
La Ciudad
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla