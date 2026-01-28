Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán

Horacio Pagani pidió disculpas tras los dichos calificados como “machistas” al decir que el fútbol es una actividad únicamente para hombres. El comentario llegó mientras se presentaba un informe sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista en los partidos locales.

El periodista pidió disculpas en la red social X y detalló: “Perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas en Bendita”.

“Morena Beltrán me parece una excelente periodista, yo lo que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición nada más eso dije. No tengo nada en contra de las mujeres. Amo a las mujeres, no importa el género, importa quien lo hace bien”, finalizó en el mensaje.

La desafortunada frase de Pagani

Sin dudas, la nueva temporada de Bendita TV arrancó con una fuerte repercusión pública tras un episodio que reavivó el debate sobre el rol de las mujeres en el fútbol y el machismo. Así, en medio de un contexto de mayor visibilidad femenina en el periodismo deportivo, un cruce al aire desató críticas masivas en las redes.

Lo cierto es que, el conflicto se originó cuando Horacio Pagani protagonizó un tenso intercambio con Estefanía Berardi mientras debatían sobre fútbol. Allí, dicha discusión comenzó luego de que Berardi señalara que debería haber más mujeres en el ámbito futbolístico, lo que provocó una reacción inmediata de Pagani. "El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol", lanzó el periodista, y profundizó: "Está todo bien con el feminismo, pero dejen al tipo jugar al fútbol".

Entonces, ante la respuesta de Berardi, asegurando que "hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol", Pagani redobló la apuesta con una frase que generó un fuerte repudio: "Tienen que entender, no gustarle". Las declaraciones no tardaron en viralizarse y motivaron la reacción de varias periodistas deportivas como Luciana Rubinska y Morena Beltrán. Rubinska expresó su decepción frente a la postura de Pagani y cuestionó su falta de evolución en el discurso: "No puedo creer que el paso del tiempo no te haya reubicado y no te haya generado una reconsideración de lo que decís y pensás". Luego agregó: "Seguís sosteniendo esa posición tan machista que, la verdad, me decepciona".

Por su parte, Morena Beltrán respondió con una reflexión histórica para poner en perspectiva la discusión. "No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino, hace tiempo tampoco votábamos ni teníamos derechos que humanizaban a un ser humano", afirmó, y sostuvo que este tipo de expresiones evidencian una mirada anacrónica. "Las declaraciones así me dan pena", agregó, en defensa del cupo femenino y de la creciente participación de mujeres en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha.