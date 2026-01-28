Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Sigue la bronca de los hinchas de Estudiantes con Santiago Ascacibar, que decidió irse a Boca con el torneo comenzado. A tal punto que una agrupación que llevaba su nombre decidió cambiarle le denominación y el propio Club puso sus camisetas más baratas.
En la tienda oficial del Pincha en el estadio se vendían las camisetas oficiales con el número "5" y su nombre en la espalda. Hoy, en la previa del partido esas casacas se pudieron conseguir un 20 por ciento más económicas.
La decisión del Club llamó la atención pero de alguna manera van de la mano con el posteo del presidente Juan Sebastián Verón y el silencio del resto del plantel.
