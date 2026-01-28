Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro

“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
28 de Enero de 2026 | 15:35

Escuchar esta nota

Javier Milei subió al escenario del teatro Roxy y cantó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, durante la función de Fátima Flórez, luego la actriz habló sobre el hecho y dio un detalle sobre los gustos musicales del mandatario. 

En Lape Club Social, Fátima contó que el Presidente incorporó nueva música a su playlist y que ahora escucha a Lali Espósito. “Antes por ahí no la conocía, pero hay un tema de Lali que sí le gusta”. 

Luego explicó cómo es Milei fuera del ámbito político: “Él es una persona que es un artista, tiene una sensibilidad con los demás artistas. Percibe el trabajo de cada uno y eso se nota en cómo interactúa con nosotros”.

Al cierre del espectáculo, Milei tomó el micrófono para agradecer la invitación y elogiar a su ex pareja: “Por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que es una artista fuera de serie. Es una gran persona”, expresó ante la platea.

 

 

