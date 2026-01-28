“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Javier Milei subió al escenario del teatro Roxy y cantó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, durante la función de Fátima Flórez, luego la actriz habló sobre el hecho y dio un detalle sobre los gustos musicales del mandatario.
En Lape Club Social, Fátima contó que el Presidente incorporó nueva música a su playlist y que ahora escucha a Lali Espósito. “Antes por ahí no la conocía, pero hay un tema de Lali que sí le gusta”.
Luego explicó cómo es Milei fuera del ámbito político: “Él es una persona que es un artista, tiene una sensibilidad con los demás artistas. Percibe el trabajo de cada uno y eso se nota en cómo interactúa con nosotros”.
Al cierre del espectáculo, Milei tomó el micrófono para agradecer la invitación y elogiar a su ex pareja: “Por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que es una artista fuera de serie. Es una gran persona”, expresó ante la platea.
"Hay temas de Lali que a Milei le gustan"— Corta (@somoscorta) January 28, 2026
Fátima Florez señaló que el presidente "es un artista y un rockstar" y que "tiene sensibilidad" con ese tema.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9yGz9JwZ6W
