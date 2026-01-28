Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Trabajadores del Garrahan convocaron el miércoles a un “Cabildo Abierto” contra la reforma laboral

Trabajadores del Garrahan convocaron el miércoles a un “Cabildo Abierto” contra la reforma laboral
28 de Enero de 2026 | 18:32

Escuchar esta nota

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) convocó a hoy un Cabildo Abierto para el miércoles próximo en el Hospital Garrahan para organizar “de forma unitaria” la movilización contra la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares que el Gobierno intentará aprobar en el Senado.

La reunión abierta tendrá lugar el próximo miércoles a las 16 y también tendrá como propósito expresar la “defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados”.

El objetivo es que el día en que se traten las reformas en el Senado (tentativamente el 10 u 11 de febrero) haya una amplia y diversa participación del colectivo de trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del edificio del Congreso nacional.

A través de un posteo en las redes sociales del gremio, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, anticipó que será un “Cabildo Abierto de organizaciones y personas dispuestas a no bajar los brazos”, y avisó que “no hay margen para la indiferencia ni la resignación”.

Puntualizó que la convocatoria está dirigida a “organizaciones gremiales, de Derechos Humanos, estudiantiles, de la discapacidad, sociales y políticas”. Lezana recordó la lucha que se dio para mejorar las condiciones laborales en el hospital y para lograr “leyes positivas para defender la discapacidad y la universidad pública”.

“El Garrahan ganó por la fuerza de sus trabajadores y por la enorme solidaridad social. Aprendimos esa lección: que nadie se salva solo y que no somos una isla”, expresó la sindicalista. “Por eso nos persiguen el ministro (de Salud, Mario) Lugones y su interventor (Mariano Pirozzo) en el hospital, que aplicó sumarios contra 44 trabajadores del equipo de salud del Garrahan por luchar. Insólito”, protestó.

La dirigente gremial explicó que la convocatoria también es “para seguir denunciando la persecución a 44 trabajadores del Garrahan falsamente sumariados por defender el Hospital de las Infancias por el interventor Pirozzo, puesto a dedo por el ministro Lugones”.

 

