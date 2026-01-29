Conmoción en el Bosque por el fallecimiento de un joven brasileño

Momentos de conmoción se vivieron ayer tras un trágico hecho ocurrido en la zona del Bosque de La Plata, donde un joven fue hallado sin vida durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo a lo revelado por voceros, el caso es investigado por la Justicia, que intenta reconstruir las circunstancias previas al episodio.

El hallazgo se produjo minutos después de las 6, a la altura de avenida Centenario y calle 120, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el sector. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y solicitaron una ambulancia del SAME, cuyo personal médico confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima no había sido identificada, pero posteriormente se estableció que se trataba de Macêdo Dornelas Jurandir, de 26 años, de nacionalidad brasileña, con domicilio en La Plata. La identidad fue confirmada a partir de la documentación que llevaba consigo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico y peritos, que realizaron las tareas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que supervisa las actuaciones y dispuso las medidas correspondientes.

El episodio generó conmoción entre vecinos que circulaban por la zona del Paseo del Bosque que, pese a la temporada de vacaciones, es uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, especialmente en horas de la mañana cuando deportistas de la zona salen a practicar al circuito.

Desde las autoridades recordaron la importancia de buscar ayuda ante situaciones de crisis emocional. En Argentina, quienes necesiten asistencia pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con líneas de contención como el 135 (Centro de Atención al Suicida) o el 0800-345-1435 desde todo el país