Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La hipótesis es que se trató de un suicidio

Conmoción en el Bosque por el fallecimiento de un joven brasileño

Conmoción en el Bosque por el fallecimiento de un joven brasileño
29 de Enero de 2026 | 01:17
Edición impresa

Momentos de conmoción se vivieron ayer tras un trágico hecho ocurrido en la zona del Bosque de La Plata, donde un joven fue hallado sin vida durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo a lo revelado por voceros, el caso es investigado por la Justicia, que intenta reconstruir las circunstancias previas al episodio.

El hallazgo se produjo minutos después de las 6, a la altura de avenida Centenario y calle 120, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el sector. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y solicitaron una ambulancia del SAME, cuyo personal médico confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima no había sido identificada, pero posteriormente se estableció que se trataba de Macêdo Dornelas Jurandir, de 26 años, de nacionalidad brasileña, con domicilio en La Plata. La identidad fue confirmada a partir de la documentación que llevaba consigo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico y peritos, que realizaron las tareas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que supervisa las actuaciones y dispuso las medidas correspondientes.

El episodio generó conmoción entre vecinos que circulaban por la zona del Paseo del Bosque que, pese a la temporada de vacaciones, es uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, especialmente en horas de la mañana cuando deportistas de la zona salen a practicar al circuito.

Desde las autoridades recordaron la importancia de buscar ayuda ante situaciones de crisis emocional. En Argentina, quienes necesiten asistencia pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con líneas de contención como el 135 (Centro de Atención al Suicida) o el 0800-345-1435 desde todo el país

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“No vuelvan, no van a encontrar nada, se llevaron todo”

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El origen del caso y la metodología denunciada

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de Policiales

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata

Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados

Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos

Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Espectáculos
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Chalamet, ¿sin Oscar por la polémica de su director?
La Ciudad
Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla