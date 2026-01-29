Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Micros: apuran definición sobre las empresas que operarán el nuevo sistema
La comisión evaluadora de los cuatro oferentes prevé dictaminar la semana próxima. Hay dos zonas en puja
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El proceso para licitar el nuevo sistema de transporte de la Ciudad se acelera en sus definiciones, dado que se espera que la comisión evaluadora de las empresas candidatas a brindar el servicio emita su dictamen final la semana próxima.
Como viene publicando EL DIA, a principios de enero se presentaron cuatro oferentes, una UTE y tres compañías de manera individual, para hacerse cargo de la nueva concesión en las cuatro zonas licitadas. En dos de ellas hay puja, por lo que la comisión encargada de evaluar cuáles son las mejores propuestas para ejercer el servicio los próximos 12 años.
Para la zona abarcable por la línea Este, el oferente es Expreso La Plata Buenos Aires S.A.; para la zona Norte, en tanto, se presentó Unión Platense S.R.L. Las pujas se dan en las zonas Oeste y la Sur. Para la primera se presentaron Unión Platense S.R.L y la Nueve de Julio S.A.T: para la segunda, compiten La Nueve de Julio S.A.T. y la UTE Unión Platense S.R.L. y Fuerte Barragán S.A. A excepción de la UTE, todas ya trabajan en el actual sistema.
Ayer la comisión evaluadora inició el proceso de análisis de cada propuesta y, si bien tiene el plazo de un mes para expedirse, las intenciones son que emita un dictamen la semana que viene, a fin de que la decisión sobre las adjudicaciones esté resuelta.
Según explicaron ayer a EL DIA funcionarios de la Comuna, los criterios de evaluación se basan en dos componentes: por un lado, los antecedentes empresarios, como el índice de solvencia, la experencia en el rubro y el conocimiento de la zona; por otro, se analiza la oferta en sí, consistente en la inversión del parque automotor propuesta, el plan de conversión energética, la inversión en las terminales de micros y la información que se le brinda al usuario.
El paso siguiente consiste en la refrenda de esta adjudicación por parte del Concejo Deliberante, que ya había aprobado el año pasado el pliego de licitación. Hasta el 1 de marzo el deliberativo local se encuentra en receso, lo que no descarta que su presidente, Marcelo Galland, convoque en febrero a una sesión extraordinaria. De un modo u otro, en el Municipio estiman que, a más tardar, el nuevo sistema estará vigente en abril.
En diálogo con EL DIA, ayer, el subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Damián Andrieu, explicó una serie de prioridades que la Comuna se fijó para el mejoramiento del sistema de transporte en forma paulatina.
En el caso de la zona Norte, el funcionario afirmó que la idea es apuntar a la extensión del servicio municipal más allá de City Bell, una zona donde se observan necesidades por la demanda de pasajeros y cantidad de habitantes. En el caso del sur, también el objetivo es el de un ajuste de la corbertura.
En tanto en el Centro, la idea es la de reforzar la zona universitaria, mientras que, respecto al Oeste, se requiere una rediagramación del punto de operación, que hoy funciona en 1 y 44 y cuyas unidades deberían recalar en un predio de la empresa en la misma zona de su concesión.
Con todo, Andrieu remarcó: “El sistema está diagramado en función del Plan de Ordenamiento Territorial, que consolida la zona urbana más densa entre las avenidas 520 y 167 y la 90, área que requiere la mayor presencia de transporte público urbano”.
Para una futura extensión de recorridos, la Comuna requiere de la aprobación de la Provincia, encargada de brindar el subsidio al transporte urbano, el que, si bien se otorga por cantidad de pasajeros, se calcula por kilometraje. Por eso, para analizar alternativas que permitan extender recorridos y hacer el sistema sustentable, ya se inició con funcionarios bonaerenses una mesa de trabajo destinada a abordar estos futuros cambios.
Por último, Andriey subrayó la progresiva reconversión de unidades que hoy son a gasoil, por combustibles más sustentables, como el gas o la energía eléctrica. En ese sentido, EL DIA pudo acceder a modelos eléctricos que se pondrán a prueba en los próximos meses y que, según indicaron, mantienen una autonomía de 250 kilómetros y un tiempo de carga de seis horas, el recorrido equivalente a una jornada entera de un micro.
