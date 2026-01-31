Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Según reveló el diario The New York Times

Trump nos quiere enviar deportados de EE UU y ya negocia con Milei

El acuerdo no está cerrado y genera reparos dentro del Gobierno argentino por su impacto político, económico y operativo

Trump nos quiere enviar deportados de EE UU y ya negocia con Milei

Estados unidos quiere avanzar con las deportaciones hacia argentina / web

31 de Enero de 2026 | 01:25
Edición impresa

Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina mantienen negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump enviar inmigrantes deportados de otros países al territorio argentino. La información fue revelada por el diario The New York Times, que citó a dos personas familiarizadas con las conversaciones y documentos oficiales del gobierno estadounidense.

El entendimiento —que aún no fue formalizado— habilitaría a que ciudadanos extranjeros detenidos poco después de cruzar de manera irregular la frontera estadounidense sean trasladados a la Argentina. Desde Buenos Aires, esas personas podrían abordar vuelos hacia sus países de origen, según detalló el medio neoyorquino.

De acuerdo con los documentos citados por el diario, el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de este año una propuesta para avanzar con el acuerdo. En ese marco, el canciller Pablo Quirno habría expresado a funcionarios estadounidenses su disposición a firmar el entendimiento.

Sin embargo, desde la Cancillería evitaron confirmar la información. “Por política institucional, no realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”, indicaron fuentes oficiales.

Una respuesta similar llegó desde Washington. Voceros del Departamento de Estado señalaron que no hacen comentarios sobre los detalles de sus comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

La política migratoria de Trump como eje

Las negociaciones se inscriben en la ofensiva migratoria lanzada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, una de las principales banderas de su agenda. Desde el Departamento de Estado remarcaron que la implementación de esas políticas es una “prioridad máxima”.

Argentina recomienda no ir de viaje a Cuba

Argentina recomienda no ir de viaje a Cuba

Las negociaciones se inscriben en la ofensiva migratoria lanzada por Donald Trump

“Seguimos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”, afirmó un vocero, en línea con las declaraciones del secretario Marco Rubio.

Según explicó The New York Times, este tipo de acuerdos busca enviar un “mensaje disuasorio” para desalentar los cruces irregulares y facilitar la deportación de ciudadanos de países con los que Estados Unidos tiene dificultades diplomáticas o administrativas para concretar expulsiones directas.

Dudas internas y costos para la Argentina

Los registros del gobierno estadounidense reflejan que la administración de Javier Milei expresó preocupación por una eventual reacción negativa de la opinión pública y por el impacto del acuerdo en su propia política de control migratorio.

“No realizamos comentarios sobre conversaciones o negociaciones diplomáticas”

Entre los principales reparos figuran el posible costo financiero para el Estado argentino —en medio de un proceso de ajuste— y la falta de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes. Fuentes oficiales reconocieron que hubo sondeos previos al Ministerio de Seguridad, aunque sin avances concretos.

Antecedentes regionales

De concretarse, la Argentina se sumaría a otros países de la región que firmaron acuerdos similares con Estados Unidos, como Paraguay y Ecuador. En agosto, el gobierno de Santiago Peña suscribió un Acuerdo de Tercer País Seguro, mientras que la administración de Daniel Noboa hizo lo propio en julio de 2025.

El año pasado, la Argentina ya recibió vuelos de deportación desde Estados Unidos, aunque en esos casos se trató únicamente de ciudadanos argentinos. La diferencia ahora sería la llegada de migrantes de otras nacionalidades, con el país como punto de tránsito.

 

