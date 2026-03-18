VIDEO. El choque más insólito de La Plata: dos autos, sin tránsito y en la misma dirección

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Una escena tan llamativa como inexplicable se vivió en las últimas horas en Los Hornos, donde dos autos protagonizaron un choque que dejó atónitos a los vecinos. El hecho ocurrió en la zona de 150 y 64, a plena luz del día y sin otros vehículos circulando alrededor.
Según se observa en un video que registró el momento, uno de los autos redujo la velocidad y realizó un medio giro para ingresar a la entrada de una vivienda. Detrás venía otro vehículo en la misma dirección que, si bien advirtió la maniobra, no llegó a frenar a tiempo.
De acuerdo a testigos, el conductor del segundo rodado “se abatató al volante” en el intento por esquivar el impacto, pero terminó perdiendo el control. Ambos autos colisionaron y finalizaron su recorrido sobre la vereda.
Lo más llamativo del episodio es que ocurrió en una calle prácticamente vacía, sin tránsito ni peatones en ese momento, lo que potenció la sorpresa entre los vecinos de la cuadra, que no podían creer lo sucedido.
Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque el episodio dejó importantes daños materiales y una escena que rápidamente se volvió viral.
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