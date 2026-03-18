$LIBRA: Los pagos de Mauricio Novelli que explican su ascenso en el círculo íntimo de los Milei

Una nueva filtración de comunicaciones expone los nexos financieros entre el empresario Mauricio Novelli y las altas esferas del Gobierno nacional. El material, incorporado a la causa penal instruida por el fiscal federal Eduardo Taiano, revela presuntos pagos en moneda extranjera y la utilización de la imagen del Presidente de la Nación para atraer inversores a diversos eventos tecnológicos.

Los peritajes telefónicos sacaron a la luz un circuito de dinero detallado. Los intercambios entre Novelli y su equipo de trabajo mencionan la necesidad de cambiar criptomonedas a dinero en efectivo. El objetivo expreso de estas maniobras era cancelar obligaciones monetarias con el mandatario y con el influencer conocido como Danann. En uno de los audios transcritos en el expediente, una secretaria advierte sobre el olvido de estos montos en medio de un contexto de tensión financiera, a lo que sigue una orden directa para concretar la entrega de billetes antes de las elecciones primarias.

El informe detalla una serie de pagos y facturaciones que coinciden con los hitos más críticos del armado libertario. Estos movimientos de dinero no solo habrían servido para costear la logística de campaña, sino que apuntan directamente a la figura de Karina Milei como la principal gestora de estos vínculos.

"El Jefe", encargada de custodiar la entrada y salida de cada persona que rodea al Presidente, habría validado a Novelli no solo como un colaborador, sino como un facilitador clave en momentos donde la estructura partidaria flaqueaba. Esta relación "originaria" es la que hoy genera ruido en los pasillos oficiales, ya que pone en tela de juicio la narrativa de una gestión ajena a los compromisos con sectores empresarios tradicionalmente vinculados a las cajas del Estado, como es el sector de los seguros.

La sospecha que sobrevuela la investigación es si este respaldo financiero previo se tradujo, una vez alcanzado el poder, en una influencia desmedida o en un direccionamiento de contratos y beneficios para la compañía Libra. En un contexto donde el Gobierno ha hecho de la lucha contra "la casta" y los intermediarios su principal bandera, la aparición de facturas y transferencias cruzadas entre un empresario del sector y el entorno presidencial directo representa un golpe a la línea de flotación del discurso oficial. La precisión de las fechas analizadas sugiere que el vínculo comercial y el político caminaron por senderos paralelos que terminaron convergiendo en la actual estructura de gobierno.

Finalmente, el "Caso Libra" trasciende lo meramente contable para convertirse en un dilema ético y político para la administración actual. Mientras el sector de seguros sigue bajo un intenso escrutinio tras los escándalos de la gestión anterior, la exposición de la relación Novelli-Milei obliga a los protagonistas a explicar si los fondos de ayer compraron la cercanía de hoy.