Subió el desempleo en el Gran La Plata: llegó al 9,5% y supera la media nacional
Subió el desempleo en el Gran La Plata: llegó al 9,5% y supera la media nacional
VIDEO.- El misterio crece en un barrio de La Plata: los vecinos hablan de "crimen" y se tejen varias hipótesis
$LIBRA: Los pagos de Mauricio Novelli que explican su ascenso en el círculo íntimo de los Milei
Del Pincha a la Selección: Tomás Palacios, la gran sorpresa de los convocados por Scaloni para la fecha FIFA
Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata
Por obras, cortarán el tránsito en Camino General Belgrano y 514: a partir de cuándo y cuáles son los desvíos
La Plata: conmoción por la muerte de un hombre en su departamento
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Lanzaron en La Plata un sistema de seguridad que integra el 911, el SAME y el COM en tiempo real
Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes le soltaron la mano a Emilia Mernes: los motivos
Megacausa IOMA: elevan a juicio a 11 imputados acusados de corrupción
Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer"
VIDEO. ¡Qué actor! Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal"
Diputado del PRO compró un rifle por Mercado Libre, el delivery lo llevó al Congreso y activaron protocolo de seguridad
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
El estacionamiento medido de La Plata ya cuesta más caro: subió a $1.000 en hora pico
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia federal investiga mensajes sobre presuntas entregas de dinero y el uso comercial de la figura del jefe de Estado
Escuchar esta nota
Una nueva filtración de comunicaciones expone los nexos financieros entre el empresario Mauricio Novelli y las altas esferas del Gobierno nacional. El material, incorporado a la causa penal instruida por el fiscal federal Eduardo Taiano, revela presuntos pagos en moneda extranjera y la utilización de la imagen del Presidente de la Nación para atraer inversores a diversos eventos tecnológicos.
Los peritajes telefónicos sacaron a la luz un circuito de dinero detallado. Los intercambios entre Novelli y su equipo de trabajo mencionan la necesidad de cambiar criptomonedas a dinero en efectivo. El objetivo expreso de estas maniobras era cancelar obligaciones monetarias con el mandatario y con el influencer conocido como Danann. En uno de los audios transcritos en el expediente, una secretaria advierte sobre el olvido de estos montos en medio de un contexto de tensión financiera, a lo que sigue una orden directa para concretar la entrega de billetes antes de las elecciones primarias.
El informe detalla una serie de pagos y facturaciones que coinciden con los hitos más críticos del armado libertario. Estos movimientos de dinero no solo habrían servido para costear la logística de campaña, sino que apuntan directamente a la figura de Karina Milei como la principal gestora de estos vínculos.
"El Jefe", encargada de custodiar la entrada y salida de cada persona que rodea al Presidente, habría validado a Novelli no solo como un colaborador, sino como un facilitador clave en momentos donde la estructura partidaria flaqueaba. Esta relación "originaria" es la que hoy genera ruido en los pasillos oficiales, ya que pone en tela de juicio la narrativa de una gestión ajena a los compromisos con sectores empresarios tradicionalmente vinculados a las cajas del Estado, como es el sector de los seguros.
La sospecha que sobrevuela la investigación es si este respaldo financiero previo se tradujo, una vez alcanzado el poder, en una influencia desmedida o en un direccionamiento de contratos y beneficios para la compañía Libra. En un contexto donde el Gobierno ha hecho de la lucha contra "la casta" y los intermediarios su principal bandera, la aparición de facturas y transferencias cruzadas entre un empresario del sector y el entorno presidencial directo representa un golpe a la línea de flotación del discurso oficial. La precisión de las fechas analizadas sugiere que el vínculo comercial y el político caminaron por senderos paralelos que terminaron convergiendo en la actual estructura de gobierno.
Finalmente, el "Caso Libra" trasciende lo meramente contable para convertirse en un dilema ético y político para la administración actual. Mientras el sector de seguros sigue bajo un intenso escrutinio tras los escándalos de la gestión anterior, la exposición de la relación Novelli-Milei obliga a los protagonistas a explicar si los fondos de ayer compraron la cercanía de hoy.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí