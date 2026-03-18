Golpe al régimen iraní: decapitan la cúpula de seguridad

La guerra en Medio Oriente golpeó con fuerza el corazón del poder iraní. Irán confirmó la muerte de dos figuras clave de su estructura: Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholam Reza Soleimani, líder de la milicia Basij (un cuerpo paramilitar voluntario, fundado en 1979 por el ayatolá Khomeiní y subordinado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica).

Ambos funcionarios fueron abatidos en ataques atribuidos a Israel, en lo que representa uno de los golpes más contundentes contra el régimen islamista desde el inicio del conflicto. Asimismo, Israel juró “perseguir, encontrar y neutralizar” al nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei.

Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán / AP

UN “HOMBRE DEL SISTEMA”

A sus 68 años, Larijani era mucho más que un mero funcionario: era un hombre de sistema, un operador fino que conocía cada engranaje del poder iraní.

Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij de Irán / AP

Nacido en Nayaf, Irak, en el seno de una influyente familia religiosa cercana al ayatolá Khomeini, su trayectoria atravesó todas las capas del Estado. Fue ministro de Cultura, jefe de la radiotelevisión estatal durante una década, presidente del Parlamento entre 2008 y 2020 y uno de los principales negociadores del programa nuclear iraní frente a Occidente.

Matemático y doctor en Filosofía, Larijani combinaba una formación intelectual poco común con una extensa experiencia política y militar. Veterano de la guerra entre Irán e Irak, también integró los Guardianes de la Revolución, lo que le otorgó legitimidad dentro del aparato de seguridad. Su perfil, sin embargo, se distinguía por una rara mezcla de lealtad ideológica y pragmatismo. Defendía el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear, pero también respaldó el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, convencido de que la negociación era una herramienta estratégica.

En los últimos meses, y especialmente tras el estallido de la guerra, su protagonismo creció de manera notable.

Mientras el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, permanecía fuera de la escena pública, Larijani asumía un rol visible, tanto en la conducción política como en la comunicación hacia el exterior. Se lo vio incluso participando en manifestaciones en Teherán, un gesto poco habitual para alguien de su rango, que buscaba transmitir control en medio de la crisis.

Su muerte deja un vacío importante para el gobierno islámico. No solo desaparece un estratega clave, sino también un puente entre distintas corrientes del régimen.

Larijani era, para muchos analistas, una figura capaz de equilibrar tensiones internas y proyectar una imagen de racionalidad hacia el exterior. Su ausencia, en plena guerra, debilita esa capacidad.

El golpe se completa con la caída de Soleimani, jefe de la Basij, fuerza paramilitar central en el control social y la represión interna. Su rol había sido determinante en la respuesta a las protestas recientes, lo que lo convertía en una pieza clave para la estabilidad del régimen.

En un contexto más amplio, la guerra ya dejó más de mil muertos y millones de desplazados, con Líbano convertido en uno de los principales escenarios.

El conflicto también tiene un fuerte impacto global: Irán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, elevando la tensión energética.

Mientras tanto, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta sumar apoyo internacional para garantizar la seguridad de esa vía estratégica, sin éxito hasta ahora. Con líderes abatidos, frentes abiertos y una escalada que no para, la región entra en una fase cada vez más incierta, donde cada golpe redefine el equilibrio de poder.