VIDEO.- El misterio crece en un barrio de La Plata: los vecinos hablan de "crimen" y se tejen varias hipótesis
VIDEO.- El misterio crece en un barrio de La Plata: los vecinos hablan de "crimen" y se tejen varias hipótesis
Subió el desempleo en el Gran La Plata: llegó al 9,5% y supera la media nacional
$LIBRA: Los pagos de Mauricio Novelli que explican su ascenso en el círculo íntimo de los Milei
Por obras, cortarán el tránsito en Camino General Belgrano y 514: a partir de cuándo y cuáles son los desvíos
Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata
Del Pincha a la Selección: Tomás Palacios, la gran sorpresa de los convocados por Scaloni para la fecha FIFA
Golpe comando en un country a la vera de la Autopista La Plata
La Plata: conmoción por la muerte de un hombre en su departamento
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
YPF: la Justicia de EEUU suspendió una demanda clave antes de definir la cuestión de fondo
Lanzaron en La Plata un sistema de seguridad que integra el 911, el SAME y el COM en tiempo real
Megacausa IOMA: elevan a juicio a 11 imputados acusados de corrupción
Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes le soltaron la mano a Emilia Mernes: los motivos
VIDEO. ¡Qué actor! Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal"
Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer"
Diputado del PRO compró un rifle por Mercado Libre, el delivery lo llevó al Congreso y activaron protocolo de seguridad
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.
El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.
Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.
“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.
LE PUEDE INTERESAR
$LIBRA: Los pagos de Mauricio Novelli que explican su ascenso en el círculo íntimo de los Milei
“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí