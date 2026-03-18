Un violento asalto tipo comando sacudió la madrugada de este miércoles en el barrio privado Puerto Nizuc, ubicado a la vera de la Autopista La Plata–Buenos Aires. Al menos siete delincuentes encapuchados irrumpieron en dos viviendas linderas y mantuvieron a sus ocupantes bajo amenaza durante más de dos horas.

Según publicó el portal El Suburbano, los asaltantes actuaron de manera coordinada y se comunicaban entre sí mediante handys. Las víctimas —dos familias vinculadas entre sí— advirtieron la gravedad de la situación cuando los ladrones ya estaban dentro de las casas.

Durante el asalto, los delincuentes golpearon a uno de los moradores, quien sufrió un culatazo y debió ser asistido, aunque se encuentra fuera de peligro. El grupo sustrajo una importante cantidad de objetos de valor y también una camioneta perteneciente a una de las víctimas.

Los damnificados serían propietarios de emprendimientos en la zona, con intereses comerciales en el Polo Maderero de Hudson, entre otros rubros.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa los sistemas de seguridad en barrios cerrados de la región, especialmente en zonas cercanas a la autopista, donde en los últimos meses se registraron episodios similares.

La Policía trabaja para identificar a los autores, que lograron escapar sin ser detenidos. La investigación continúa.