Banco Provincia y Estudiantes, en otra jornada del vóley femenino

Los equipos femeninos de vóley de nuestra ciudad vuelven a tener acción en el marco de una nueva fecha del torneo correspondiente a la Liga Argentina.

Las chicas de Banco Provincia, por ejemplo, saltarán nuevamente a la cancha esta noche a partir de las 20, cuando en su gimnasio de City Bell reciban a su par de Instituto de Córdoba, con la necesidad de volver a la victoria, ya que perdieron en las últimas dos presentaciones ante San Isidro y Villa Dora, ambos de visitantes.

En tanto que mañana, también a las 20, las Guapas volverán a jugar en City Bell, esta vez, frente al representante de Bell Ville. Para la semana que viene (7/2), las chicas de Banco Provincia actuarán de local contra San Lorenzo de Almagro.

Por el lado de las chicas de Estudiantes, mañana desde las 21 visitarán a su par de Bahiense. El equipo albirrojo viene de perder con Boca 3-0 (25-17, 27-25 y 25-13), en el Quinquela Martín. Y luego, derrotó nada menos que a River por 3-2 (en tie break), con parciales de 23-25, 25-18, 23-25, 10-25 y 3-15. Por último, al cierre de la presente edición Las Lobas enfrentaban en Bahía Blanca a Bahiense.