Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos

El histórico shopping Los Gallegos, uno de los íconos comerciales de Mar del Plata, volvió a quedar en el centro de la escena económica local. El Grupo IRSA, principal desarrollador y operador de centros comerciales del país, mantiene negociaciones avanzadas para adquirir el tradicional paseo ubicado en pleno centro de la ciudad. Si bien no existe confirmación oficial ni acuerdos firmados, distintas fuentes del sector coinciden en que las conversaciones están en marcha y forman parte de una estrategia de expansión en plazas clave del interior.

Los Gallegos integra desde hace décadas el entramado comercial marplatense y conserva un fuerte reconocimiento entre residentes y turistas. Su localización estratégica, a pocos metros de la peatonal San Martín, lo convirtió históricamente en un punto de referencia para el consumo urbano. En los últimos años, el complejo atravesó un proceso de adaptación a los cambios en los hábitos de compra y a la reconfiguración del comercio minorista, con impacto directo en la ocupación y el mix de locales.

La eventual incorporación del shopping al portafolio de IRSA abriría la puerta a una nueva etapa en su administración. La compañía suele aplicar en sus activos políticas de reorganización comercial, actualización de marcas, cambios en formatos y, en algunos casos, inversiones en infraestructura. Por ahora, ninguna de esas alternativas fue confirmada y todo se mantiene en el terreno de las hipótesis, a la espera de definiciones formales.

Desde el ámbito empresarial local, la posible operación genera expectativas por el efecto dinamizador que podría tener sobre el área céntrica. La llegada de un operador de escala nacional es vista como una señal de interés por Mar del Plata, uno de los principales polos turísticos y de servicios del país, con fuerte actividad estacional y un consumo estable durante el resto del año.

El rol del Sindicato de Empleados de Comercio también aparece como un factor relevante en el seguimiento del proceso. Su secretario general, Guillermo Bianchi, confirmó que existen instancias de análisis sobre la posible venta y señaló que la empresa informó que se encuentra en una etapa de evaluación, sin definiciones cerradas. Recordó además que, tras la venta de la tradicional Tienda Los Gallegos de Luro y San Juan, cinco trabajadores fueron reubicados, un antecedente que mantiene en alerta al gremio.

La negociación se inscribe en una etapa de expansión del grupo IRSA en el segmento de centros comerciales. En septiembre pasado, la empresa confirmó la compra del paseo Al Oeste, en el partido bonaerense de Morón, donde proyecta abrir un outlet durante el segundo trimestre de 2026. Con esa operación, el portafolio del grupo alcanzó los 17 centros comerciales, 16 de ellos operados de manera directa, con una superficie locativa bruta cercana a los 390.000 metros cuadrados.

En ese marco, Mar del Plata aparece como una plaza atractiva para consolidar presencia fuera del AMBA. La ciudad combina volumen turístico, densidad urbana y un circuito comercial con peso propio dentro de la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, tanto IRSA como los actuales propietarios de Los Gallegos mantienen silencio público.

Las fuentes consultadas advierten que aún restan definiciones legales, comerciales y operativas antes de cualquier anuncio. Mientras tanto, comerciantes, locatarios, sindicatos y actores del mercado inmobiliario siguen de cerca un proceso que, de concretarse, podría marcar un punto de inflexión en la dinámica comercial del centro marplatense.