Importante resolución contra los acusados de matar al ex Puma platense Federico Aramburú: gran debate en Francia

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s
"Gobernabilidad garantizada": 25 efectivos y más de 40 narcos muertos tras el asesinato de "El Mencho"
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito
Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
VIDEO. “Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
Frustran ataque contra Trump en su casa de verano de Palm Beach
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La justicia francesa ordenó el procesamiento definitivo de los principales acusados por el asesinato del rugbier platense y ex Puma Federico Martín Aramburú, ocurrido en marzo de 2022 en París, y confirmó que el juicio se realizará durante el primer semestre de 2026 ante un tribunal penal.
La Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París dispuso el 23 de septiembre el envío a juicio de Loïk Le Priol, de 31 años, exmiembro del GUD y excomando marine, por el delito de asesinato con premeditación, acusado de haber disparado por la espalda contra Aramburú y causarle la muerte.
También será juzgado Romain Bouvier, de 34 años, por tentativa de asesinato, señalado por haber efectuado disparos que impactaron en el muslo y el costado de la víctima. En tanto, Lyson Rochemir, de 28 años y pareja de Le Priol al momento del hecho, enfrentará cargos por complicidad, acusada de haber trasladado a Bouvier en su vehículo hasta el lugar donde se encontraba el ex jugador.
"Arrêtez de parler, arrêtez de vous opposer, agissez"— Affaire Suivante (@AffaireSuivante) February 22, 2026
Christophe Cariou-Martin, avocat des proches de Federico Aramburú, interpelle les politiques pic.twitter.com/EC5pIy1l4j
La resolución corrige contradicciones procesales que habían sido marcadas previamente por el Tribunal de Casación en junio y encamina de manera definitiva el caso hacia el debate oral, casi cuatro años después del crimen que conmocionó al rugby argentino y francés.
Aramburú, nacido en La Plata y con paso por el seleccionado argentino, fue asesinado tras un altercado en la vía pública. Su trayectoria incluyó participaciones con Los Pumas y una destacada carrera en el rugby europeo, donde era ampliamente reconocido.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
El avance judicial se da en un contexto de fuerte discusión pública en Francia sobre la violencia política y el accionar de grupos de extrema derecha. En las últimas semanas, tras la muerte de un joven vinculado a ese espacio ideológico en Lyon, volvió a instalarse el debate sobre el tratamiento judicial y mediático de estos casos y las eventuales diferencias de criterio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí