Importante resolución contra los acusados de matar al ex Puma platense Federico Aramburú: gran debate en Francia

La justicia francesa ordenó el procesamiento definitivo de los principales acusados por el asesinato del rugbier platense y ex Puma Federico Martín Aramburú, ocurrido en marzo de 2022 en París, y confirmó que el juicio se realizará durante el primer semestre de 2026 ante un tribunal penal.

La Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París dispuso el 23 de septiembre el envío a juicio de Loïk Le Priol, de 31 años, exmiembro del GUD y excomando marine, por el delito de asesinato con premeditación, acusado de haber disparado por la espalda contra Aramburú y causarle la muerte.

También será juzgado Romain Bouvier, de 34 años, por tentativa de asesinato, señalado por haber efectuado disparos que impactaron en el muslo y el costado de la víctima. En tanto, Lyson Rochemir, de 28 años y pareja de Le Priol al momento del hecho, enfrentará cargos por complicidad, acusada de haber trasladado a Bouvier en su vehículo hasta el lugar donde se encontraba el ex jugador.

La resolución corrige contradicciones procesales que habían sido marcadas previamente por el Tribunal de Casación en junio y encamina de manera definitiva el caso hacia el debate oral, casi cuatro años después del crimen que conmocionó al rugby argentino y francés.

Aramburú, nacido en La Plata y con paso por el seleccionado argentino, fue asesinado tras un altercado en la vía pública. Su trayectoria incluyó participaciones con Los Pumas y una destacada carrera en el rugby europeo, donde era ampliamente reconocido.

El avance judicial se da en un contexto de fuerte discusión pública en Francia sobre la violencia política y el accionar de grupos de extrema derecha. En las últimas semanas, tras la muerte de un joven vinculado a ese espacio ideológico en Lyon, volvió a instalarse el debate sobre el tratamiento judicial y mediático de estos casos y las eventuales diferencias de criterio.