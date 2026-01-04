Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso

La estabilización macroeconómica fue el principal activo del Gobierno, con un fuerte retroceso de la inflación y cuentas públicas en equilibrio. Sin embargo, la industria, el consumo masivo y el empleo formal siguen sin consolidar una recuperación amplia, mientras el agro y la energía sostienen los dólares.

Por eso, al cumplirse dos años de la asunción de Javier Milei y en el tramo final de 2025, la economía argentina muestra un balance heterogéneo. El Gobierno logró ordenar variables centrales, como la inflación y el resultado fiscal, pero el desempeño de la actividad productiva, el consumo y el mercado laboral deja una foto más compleja, con sectores ganadores y perdedores y un crecimiento que empieza a perder tracción.

Los últimos datos de actividad confirman esa dinámica. En noviembre, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres registró una caída mensual del 0,8%, que cortó la racha de expansión previa. En la comparación interanual, el nivel de actividad mostró una suba del 1,6%, con un crecimiento acumulado del 5,4% en los once meses del año. La desaceleración se explicó, en buena medida, por el retroceso de la industria y el comercio, dos pilares del entramado productivo y del empleo.

La industria manufacturera volvió a exhibir debilidad. En noviembre, la producción cayó 1,8% mensual y 3,7% interanual, con un acumulado apenas positivo en el año. La producción automotriz fue uno de los rubros más golpeados, con una baja cercana al 30% frente al mismo mes de 2024. La construcción y el comercio tampoco lograron consolidar una recuperación sostenida, en un contexto de consumo contenido y fuerte competencia de importaciones, según revela un informe de la consultora Qualy.

En contraste, el agro y la energía aportaron los principales impulsos. La agricultura y la ganadería crecieron 8,9% interanual en noviembre, motorizadas por una muy buena campaña triguera que apunta a un récord histórico. En minería y canteras, la actividad avanzó 9,2% interanual, con Vaca Muerta como protagonista: la producción de petróleo crudo creció 28% anual, aunque el gas mostró una leve baja.

La inflación fue uno de los logros centrales del programa económico. Tras alcanzar un piso del 1,5% mensual en mayo, el IPC volvió a acelerarse en el último trimestre y marcó 2,5% en noviembre. Aún así, la inflación interanual cerró en torno al 31,4%, muy por debajo de los niveles heredados. La baja se explicó por la estabilidad cambiaria y la fuerte restricción monetaria, aunque los precios regulados y las tarifas siguieron presionando al alza.

En el frente fiscal, el Gobierno sostuvo el superávit primario y financiero gracias a una fuerte poda del gasto. En noviembre, el superávit primario fue uno de los más altos del año, pese a una caída real de casi 10% en los ingresos. La contracara fue el ajuste en transferencias al sector privado, universidades y obra pública, con impacto directo sobre la actividad y el empleo.

El comercio exterior volvió a ser una fuente clave de divisas, aunque con matices. En noviembre, la balanza comercial fue superavitaria en unos U$S2.500 millones, pero el acumulado del año resultó menor al de 2024 por el fuerte crecimiento de las importaciones. Las exportaciones crecieron más de 24% interanual, lideradas por el complejo sojero, el petróleo y algunos bienes industriales, mientras las compras externas avanzaron impulsadas por vehículos y bienes de consumo.

El mercado laboral mostró una leve baja del desempleo, que se ubicó en torno al 6,6%, pero con un deterioro marcado en la calidad del empleo. El crecimiento se apoyó en el cuentapropismo y el trabajo informal, mientras la industria y la construcción siguieron perdiendo puestos formales. Los salarios reales registraron una recuperación parcial, con un desempeño estadístico más favorable en el sector informal que en el registrado.

El consumo masivo cerró el año prácticamente estancado. El comercio electrónico mostró subas de dos dígitos, pero su peso sigue siendo reducido frente a los canales tradicionales. La caída del poder adquisitivo, la suba de tasas y el aumento de la morosidad limitaron el financiamiento a las familias y enfriaron la demanda.

Con este telón de fondo, 2025 termina con una economía más ordenada, inflación contenida y cuentas públicas en equilibrio, pero con un crecimiento concentrado en pocos sectores y escasa llegada al bolsillo. El desafío hacia 2026 será transformar la estabilidad macro en una expansión más amplia, capaz de recomponer la industria, el empleo formal y el consumo sin volver a tensionar las cuentas fiscales ni el frente externo.

En ese marco, los analistas advierten que la heterogeneidad sectorial empezó a profundizarse hacia el cierre del año. Mientras las actividades ligadas a recursos naturales operan con márgenes más amplios y acceso a divisas, gran parte del entramado industrial enfrenta costos elevados, menor demanda y una rentabilidad ajustada.

La apreciación real del peso y la apertura importadora reconfiguraron la competencia en varios rubros, con impacto directo en pymes orientadas al mercado interno.

El crédito tampoco logró convertirse en un motor de la actividad. Si bien el sistema financiero mostró mayor estabilidad y liquidez, el financiamiento productivo siguió limitado por tasas reales altas y plazos cortos. Las empresas priorizaron la recomposición de capital de trabajo por sobre nuevas inversiones, en un contexto donde la previsibilidad macro aún no se traduce en expectativas de crecimiento sostenido.

A nivel regional, las disparidades también se hicieron visibles. Las provincias vinculadas al agro, la minería y la energía mostraron mejores indicadores de actividad y recaudación, mientras que los distritos más dependientes de la industria y el comercio registraron una recuperación más lenta. Esa dinámica comenzó a reflejarse en las cuentas provinciales y en la demanda de asistencia financiera.

De cara a 2026, el escenario queda atravesado por múltiples condicionantes. La evolución del tipo de cambio, la política tarifaria y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal sin profundizar el freno sobre la economía real serán variables clave. En ese contexto, el desafío pasará por ampliar la base del crecimiento y evitar que la estabilidad lograda quede confinada a un número reducido de sectores, con efectos limitados sobre el empleo, el consumo y la inversión.

Otro elemento que empezó a ganar peso hacia el cierre del año fue la discusión sobre competitividad sistémica. Más allá del orden macro, empresarios y economistas señalan que la carga tributaria, los costos logísticos y la infraestructura siguen operando como límites estructurales para una recuperación más pareja.

En varios sectores industriales, la mejora de la inflación no alcanzó para compensar el encarecimiento relativo de insumos y servicios, lo que acotó la posibilidad de trasladar precios y recomponer márgenes.

En paralelo, el clima de negocios mostró señales mixtas. La eliminación de restricciones y la simplificación de algunos trámites mejoraron el funcionamiento cotidiano de las empresas, pero la falta de definiciones de mediano plazo mantuvo en pausa decisiones de inversión de mayor escala. Así, el cierre de 2025 deja un escenario de transición, con mayor previsibilidad macroeconómica pero con una economía real que todavía espera señales más contundentes para iniciar una fase de crecimiento sostenido.