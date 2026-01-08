Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves

Dieciocho personas resultaron heridas tras un fuerte choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Balvanera, y tres de los lesionados se encuentran en grave estado. El siniestro sucedió en la calle Alsina, entre Combate de los Pozos y Sarandí, entre un interno de la línea 12 y otro de la 151.

Un importante despliegue se realizó por parte del SAME. El titular de la entidad, Alberto Crescenti, indicó que las víctimas de mayor daño sufrieron “politraumatismos graves, que fueron los primeros que sacamos por triage”, entre los que se encuentra uno de los choferes.

Crescenti, además, explicó: “Un colectivo se metió adentro de otro, la parte frontal en la parte trasera del otro. Las pericias están investigando por qué se produjo”. Asimismo, se conoció que 15 personas sufrieron lesiones leves, por lo que se desplegaron 19 ambulancias y una docena de móviles.

Los once trasladados son, en su totalidad, mayores de edad y fueron derivados hacia los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Fernández y Penna. Por su parte, siete pasajeros fueron atendidos en el lugar. Ricardo, un vecino fue testigo del hecho y dio su punto de vista: “Vi a una chica que sangraba en la boca. Escuché que, de los 18 heridos, fueron ocho masculinos, ocho femeninos y los dos choferes. Al conductor del 12 se lo llevaron con el cuello ortopédico”.

“El 12 estaba cargando gente, cuando te pegan de atrás, uno suelta el freno y por eso se corrió el coche. Manejé colectivos y las veces que me chocaron de atrás, el principal impacto fue en la cervical”, añadió el ex conductor de transportes. “Escuché el impacto que se lo atribuyo a alguna distracción o bien a un apuro por llegar a las cabeceras”, cerró el testigo.