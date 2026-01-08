Eduardo Domínguez abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón Estudiantes

Por primera vez en 2026, Eduardo Domínguez abrió las puertas del Country Club de City Bell para observar cómo lleva adelante Estudiantes la pretemporada, de cara a un año que será muy exigente en materia de competencias. El último campeón del fútbol argentino arrancó ayer con la puesta a punto y este jueves realizó su segunda práctica, donde los socios y la prensa tuvo acceso al predio.

Lo cierto es que el Pincha debutará el próximo 19 de enero en la Copa Argentina, f5rente a Ituzaingó, por lo que tendrá sólo 10 entrenamientos por delante. Y encima días después hará su estreno en el Torneo Apertura, frente a Independiente en Avellaneda. Es por eso que será una rutina acotada para una temporada que promete ser exigente, donde se destaca la participación en la Copa Libertadores 2026.

Hoy se pudo ver que el plantel realizó distintos trabajos físicos en la tranquila mañana de City Bell. Pero también hubo también para tareas con la pelota, tal como quedó registrado por las cámaras de EL DIA, presente en el predio albirrojo. Y siempre con un "Barba" atento, dando indicaciones y con breves charlas con sus jugadores.

Una pretemporada atípica en City Bell

Tal como se informó este jueves en el suplemento deportivo, a Estudiantes se le acabaron las minivacaciones y ayer dio inicio a una pretemporada de verano, que será de las más atípicas de los últimos años. O más rara de todas sin lugar a dudas.

Es que en el momento del trabajo fuerte, cuando los jugadores tienen que sumar cargas para el resto de la temporada (se ven los trabajos de los jugadores de Riestra en la playa de Mar del Plata con turnos extenuantes de entrenamiento), los del Pincha tendrán apenas diez días antes de jugar su primer partido oficial que, como se dijo, será por la Copa Argentina en la cancha de Banfield.

En realidad el torneo será atípico también, porque al tener 30 equipos en Primera e interrumpir la temporada a mitad de año por el Mundial de EE.UU, México y Canadá, a la Liga Profesional no le quedó otro remedio que apretar las fechas y no solo Estudiantes sino que todos los demás equipos jugarán un maratón de partidos en enero y febrero: doce fechas en poco más de un mes. Por eso los que juegan Copa Libertadores tendrán que asumir el compromiso de jugar la primera competencia ahora.

Se informó que el sábado plantel quedará liberado hasta el lunes, y que en esta primera semana el único día de doble turno será mañana: luego habrá cena y concentración.

La próxima semana está estipulado que de lunes a sábado se entrenará por la mañana (siempre a las 8:30 horas), con un trabajo en campo a las 11 y triple turno todos los días menos miércoles y sábado. Otra vez tendrán esa noche libre y el domingo 18 se reencontrarán en el Country para jugar al día siguiente.

Al igual que ayer, los jugadores del último campeón estuvieron todos menos Román Gómez que viajó a Brasil para realizarse la revisión médica en Bahía, equipo que jugará el repechaje de la Copa Libertadores y está terminando de armar a su nuevo plantel 2026.

Sí estuvieron Cristian Medina y Lucas Alario. El primero se irá de manera inminente rumbo a Brasil también para sumarse a Botafogo pero la negociación la está llevando el grupo que lo compró a Boca y nada tiene que ver Estudiantes. El delantero tiene intenciones de seguir en el Pincha y el ok del entrenador pero algunas versiones periodísticas se empecinan en darle salida.