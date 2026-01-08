Eduardo Domínguez abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón Estudiantes

"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas
"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años y no descartó una visita
Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Dolor en La Plata por la muerte del médico y docente Enrique Rogelio Mallo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Por primera vez en 2026, Eduardo Domínguez abrió las puertas del Country Club de City Bell para observar cómo lleva adelante Estudiantes la pretemporada, de cara a un año que será muy exigente en materia de competencias. El último campeón del fútbol argentino arrancó ayer con la puesta a punto y este jueves realizó su segunda práctica, donde los socios y la prensa tuvo acceso al predio.
Lo cierto es que el Pincha debutará el próximo 19 de enero en la Copa Argentina, f5rente a Ituzaingó, por lo que tendrá sólo 10 entrenamientos por delante. Y encima días después hará su estreno en el Torneo Apertura, frente a Independiente en Avellaneda. Es por eso que será una rutina acotada para una temporada que promete ser exigente, donde se destaca la participación en la Copa Libertadores 2026.
Hoy se pudo ver que el plantel realizó distintos trabajos físicos en la tranquila mañana de City Bell. Pero también hubo también para tareas con la pelota, tal como quedó registrado por las cámaras de EL DIA, presente en el predio albirrojo. Y siempre con un "Barba" atento, dando indicaciones y con breves charlas con sus jugadores.
Tal como se informó este jueves en el suplemento deportivo, a Estudiantes se le acabaron las minivacaciones y ayer dio inicio a una pretemporada de verano, que será de las más atípicas de los últimos años. O más rara de todas sin lugar a dudas.
Es que en el momento del trabajo fuerte, cuando los jugadores tienen que sumar cargas para el resto de la temporada (se ven los trabajos de los jugadores de Riestra en la playa de Mar del Plata con turnos extenuantes de entrenamiento), los del Pincha tendrán apenas diez días antes de jugar su primer partido oficial que, como se dijo, será por la Copa Argentina en la cancha de Banfield.
En realidad el torneo será atípico también, porque al tener 30 equipos en Primera e interrumpir la temporada a mitad de año por el Mundial de EE.UU, México y Canadá, a la Liga Profesional no le quedó otro remedio que apretar las fechas y no solo Estudiantes sino que todos los demás equipos jugarán un maratón de partidos en enero y febrero: doce fechas en poco más de un mes. Por eso los que juegan Copa Libertadores tendrán que asumir el compromiso de jugar la primera competencia ahora.
LE PUEDE INTERESAR
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Se informó que el sábado plantel quedará liberado hasta el lunes, y que en esta primera semana el único día de doble turno será mañana: luego habrá cena y concentración.
La próxima semana está estipulado que de lunes a sábado se entrenará por la mañana (siempre a las 8:30 horas), con un trabajo en campo a las 11 y triple turno todos los días menos miércoles y sábado. Otra vez tendrán esa noche libre y el domingo 18 se reencontrarán en el Country para jugar al día siguiente.
Al igual que ayer, los jugadores del último campeón estuvieron todos menos Román Gómez que viajó a Brasil para realizarse la revisión médica en Bahía, equipo que jugará el repechaje de la Copa Libertadores y está terminando de armar a su nuevo plantel 2026.
Sí estuvieron Cristian Medina y Lucas Alario. El primero se irá de manera inminente rumbo a Brasil también para sumarse a Botafogo pero la negociación la está llevando el grupo que lo compró a Boca y nada tiene que ver Estudiantes. El delantero tiene intenciones de seguir en el Pincha y el ok del entrenador pero algunas versiones periodísticas se empecinan en darle salida.
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí