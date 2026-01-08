Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció hoy el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa.