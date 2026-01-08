Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos

La medida incluye a extranjeros, aunque no dieron mayores precisiones

8 de Enero de 2026 | 14:08

Escuchar esta nota

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció hoy el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa.

