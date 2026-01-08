Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |IGNACIO MIRAMÓN, EL “5” DE GIMNASIA

“Estoy muy contento por este regreso”

El Lobo presentó al volante que tendrá su segundo ciclo en el club. Destacó que tomó la decisión junto a su familia y sueña con que el club tenga un gran año

"Estoy muy contento por este regreso"

El momento en el que Miramón recibió la camiseta número cinco de Gimnasia / Nicolás Braicovich

8 de Enero de 2026 | 03:19
Edición impresa

Ignacio Miramón tuvo su presentación en Gimnasia como el segundo refuerzo en este mercado, luego de la llegada de Nacho Fernández. Ante esto y junto al presidente del Lobo, Carlos Anacleto, el volante tuvo su presentación ayer en conferencia en la Sede de calle 4.

Con mucha emoción, Miramón señaló que decidió volver al club de sus amores para sumar minutos y también como decisión familiar: “Fue una decisión mía y familiar. Le tengo mucho cariño a este club, que es dónde me formé y dónde crecí. Tenía muchas ganas de volver, sentía que era el momento para agarrar confianza”.

Además señaló que habló mucho con su primo y futuro compañero, Manuel Panaro, sobre la situación del club: “Hablé mucho con mi primo, Manuel Panaro, que me dijo que hay un lindo grupo, muy unido, en el que todos tiran para adelante. Por eso tome la decisión de volver a Gimnasia” Si bien en los últimos años jugó poco, Miramón manifestó que tiene como objetivo encontrar su mejor versión en Gimnasia: “Tengo ganas de sumar muchos minutos, que no los venía teniendo ni en Lille ni en Boca. Siento que es una linda oportunidad venir y dar lo mejor de mi. Esperemos que nos vaya lo mejor posible este año”.

El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque

Además destacó que llega en óptimas condiciones físicas: “Vengo muy bien físicamente, en Boca venía entrenando con el plantel. Acá vengo entrenando desde hace unos días y me siento muy bien”.

Y se volvió a referir a lo que significa Gimnasia para él: “Es una emoción muy grande porque es el club que amo. La gente me demuestra mucho el cariño, el presidente también. Tengo muchos amigos que siguen en el club y querían que vuelva. Estoy muy contento por este regreso”.

Además destacó que ansía en hacer un buen año con el club, de cara al Torneo Apertura que comenzará a fin de mes: “Al grupo lo encontré muy bien, muy unido, tirando todos para adelante. Un grupo muy humilde. Lo veo muy bien, siento que vamos a pelear ahí arriba y nos va a ir muy bien”.

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli

Cabe destacar que Miramón estará ligado a Gimnasia por una temporada. El préstamo es con cargo que ha medida que el jugador va cumpliendo objetivos se va reduciendo. La opción es similar al monto de la venta original y hay una plusvalía para el Lille de un 30% de una futura venta.

En su primera etapa en Gimnasia, Nacho Miramón disputó 31 partidos entre 2021 y el primer semestre 2023, donde se afianzó y fue una de las grandes figuras del mens sana, lo que despertó que el interés del Lille de Francia. Además, Miramón integró el mediocampo de aquel recordado clásico en el que Gimnasia venció 2-1 a Estudiantes, después de 13 años.

Sin embargo, en el elenco francés, no tuvo la continuidad deseada: entre 2023 y 2024, disputó apenas cinco encuentros, mientras que después en su estadía en Boca, entre 2024 y 2025, tampoco pudo tener regularidad. En el Xeneize disputó 20 encuentros, donde en su mayoría, fueron en el segundo semestre de 2024.

La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo

POTENCIA AL MEDIOCAMPO

La llegada de Miramón era uno de los grandes objetivos de Gimnasia en este mercado de pases, con el objetivo de jerarquizar el sector y también tener un mayor recambio. Sin dudas, será una de las piezas de garantía para Fernando Zaniratto, que lo piensa como uno de los conductores junto a Nacho Fernández. El DT podrá optar de ubicarlo como único volante o también de formar un doble cinco, donde cuenta con las opciones de Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto.

Estas pruebas sin dudas las hará el DT en los partidos que va disputar en Uruguay, donde Miramón seguramente sumará minutos. La idea del DT es potenciar la base con la que terminó el equipo en el Clausura del año pasado, para llegar de la mejor manera al estreno ante Racing en el Bosque, del sábado 24 a las 19 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

 

