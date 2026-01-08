Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia

Se viene un fin de semana de actividades en la Estación Provincial de 17 y 71 para toda la familia. Desde feria en el playón a shows en vivo, la jornada será libre y gratuita para todos los asistentes.

Agenda completa

Viernes 9

DANIEL CHAPPET Y NACHO STOPPANI

El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad

21.30 hs.

Playón

A la gorra

Sábado 10

FERIA DEL PLAYÓN

Desde las 18.00 hs.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón

CUMBIA EN EL PLAYÓN

Los Cartageneros – Vamo´y Vamo´- Mico y Curares

18.00 hs.

Playón

A la gorra

Domingo 11

MATÍAS FOURCADE GRUPO

19.00 hs.

Playón

A la gorra