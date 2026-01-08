Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
Se viene un fin de semana de actividades en la Estación Provincial de 17 y 71 para toda la familia. Desde feria en el playón a shows en vivo, la jornada será libre y gratuita para todos los asistentes.
Viernes 9
DANIEL CHAPPET Y NACHO STOPPANI
El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad
21.30 hs.
Playón
A la gorra
Sábado 10
FERIA DEL PLAYÓN
Desde las 18.00 hs.
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Playón
CUMBIA EN EL PLAYÓN
Los Cartageneros – Vamo´y Vamo´- Mico y Curares
18.00 hs.
Playón
A la gorra
Domingo 11
MATÍAS FOURCADE GRUPO
19.00 hs.
Playón
A la gorra
