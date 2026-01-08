Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |RECLAMOS DE USUARIOS EN LA PERIFERIA

Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

En Villa Castells, con solo dos ramales en funcionamiento, pasajeros se quejan por las extensas esperas de hasta dos horas, servicios que no aparecen y paradas sin refugio. En Villa Elvira atraviesan una situación similar

Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Así se viaja en la ciudad cuando los usuarios consiguen un micro / EL DIA

8 de Enero de 2026 | 04:38
Edición impresa

Uno de los primeros micros de la mañana llega a las 6.15. El siguiente, recién a las 7.40 y entre uno y otro, no hay alternativas. Lilian, vecina de la parada de 10 y 499, lo vive a diario y no oculta su bronca: “Somos los olvidados de Villa Castells. En los horarios de mayor concurrencia no hay frecuencia y los que trabajamos llegamos tarde o tenemos que avisar para que no nos descuenten”, relató. Para ella, el servicio “deja mucho que desear” y no se condice con los aumentos del boleto.

El caso de Lilian no es aislado. En el corazón de Villa Castells - entre las calles 10 y 11, y de 499 a 502 - los vecinos aseguran que el transporte público se volvió un obstáculo cotidiano. Por el barrio solo circulan los ramales Norte 10 y Norte 12, con frecuencias que, según denuncian, rara vez se cumplen. En verano, la situación se profundiza por la reducción de unidades, pero los usuarios advierten que el problema persiste durante todo el año.

Fanny, vecina con 45 años en el barrio, contó que las aplicaciones oficiales llegaron a marcarle esperas de más de 50 minutos. “Un chico me mostró en el celular que faltaban 51 minutos para que pase el próximo micro. Tuve que ir hasta Camino Centenario y tomar otra línea, teniendo la parada en la esquina de mi casa”, explicó. A su entender, la Línea Norte “es la que peor anda”, incluso en comparación con otras que también funcionan con cronograma de vacaciones. Además, cuestionó la falta de garitas: “Una persona mayor no puede estar 45 ó 50 minutos parada, con este calor”.

 

Un chico me mostró en el celular que faltaban 51 minutos para que pase el próximo micro. Tuve que ir hasta Camino Centenario y tomar otra línea, teniendo la parada en la esquina de mi casa”

Fanny
usuaria de Villa Castells

LE PUEDE INTERESAR

Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

 

A pocos pasos, mientras, en la parada de 10 y 502, Ramona esperaba desde hacía casi una hora tras salir del trabajo. “Siempre hay espera. Hoy está tardando bastante y no hay ningún reparo, ni garita. Cuando llueve o hace mucho calor, no hay dónde meterse”, señaló. La vecina reconoció que en época de vacaciones la frecuencia empeora, aunque aclaró que la incertidumbre es una constante a lo largo del año.

La irregularidad llevó a muchos a buscar alternativas. Agustín, empleado de una barbería de la zona, directamente dejó de usar el transporte público: “Me manejo en bici o caminando porque no me gusta esperar. En verano pasan menos todavía. Acá el micro puede tardar 45 minutos o una hora, y la gente ya ni va a la parada porque sabe que no pasa”. Según contó, la resignación se volvió parte del paisaje barrial.

Atuel, vecino de Villa Castells desde hace un año, describió la experiencia con algo extremo. “Es una ruleta rusa. Hay horarios en los que sabés que en 15 ó 30 minutos pasa algún micro, pero después no sabés nunca más. La app no coincide con la realidad que vivimos los usuarios”. Para ir a trabajar a Villa Elvira debe combinar colectivos y destacó el contraste con otras líneas: “El Este pasa cada cinco minutos. No es un problema general, es acá, con esta línea”.

 

Hay horarios en los que sabés que en 15 ó 30 minutos pasa, pero después no sabés nunca más cuándo va a pasar un colectivo. La app no coincide con la realidad que vivimos los pasajeros”

Atuel
usuario de Villa Castells

 

El impacto también alcanza a las familias. Fabián, vecino de la zona, explicó que utiliza el colectivo para llevar a su hija y que en vacaciones las esperas superan la hora, con picos de hasta dos horas. “Uno se guía por la aplicación, pero muchas veces falla”, afirmó. Otra vecina, con más de 30 años en Villa Castells, fue tajante: “No es solo ahora. Los fines de semana esperás dos horas. El transporte en colectivo prácticamente no existe”.

Incluso quienes no viven en el barrio padecen las deficiencias. Rosa, que viaja a trabajar a la zona, debe combinar colectivo, tren y caminar unas siete cuadras para llegar a destino, ante la falta de opciones directas y confiables.

Los reclamos de Villa Castells se suman a otras quejas registradas en distintos puntos de la ciudad y refuerzan la idea de que el problema no es nuevo.

En ese contexto, el Municipio avanza con la licitación del transporte público, que incluye a las líneas Norte, Sur, Este y Oeste. El pliego prevé, entre otros puntos, la renovación de flota, mejoras en las frecuencias, ampliación de recorridos y sistemas de seguimiento en tiempo real. La adjudicación está prevista para fines de este mes.

Mientras tanto, en el barrio, la espera continúa. Y con ella, la sensación de aislamiento de quienes, a pocas cuadras del casco urbano, sienten que el transporte los dejó a la deriva.

En Villa Elvira también reclaman por más frecuencias de las líneas 520 interno 19 ya que están pasando cada 45 minutos y llegan con pasajeros desbordando su capacidad lo que provoca que los usuarios viajen en pésimas condiciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque

Por Ayala cobraría casi un millón de dólares
Últimas noticias de La Ciudad

Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos

Petroleras se suman a los “microprecios” de YPF
Policiales
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Incendios en Chubut: el origen fue intencional
Abandonan a una beba en un tacho de basura
Deportes
“Estoy muy contento por este regreso”
El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Espectáculos
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
Adiós Brigitte: Francia despidió a su leyenda
Habló la amante de Castro y lo expuso: “Él me besó primero”
Guiño para Netflix: Warner rechazó por unanimidad la oferta de Paramount
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla