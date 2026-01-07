Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

De aprobarse en el Parlamento la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, que ya tiene dictamen de Comisión en la Cámara de Senadores, las provincias dejarían de percibir 144 mil millones de pesos ya que el artículo 191 de la norma baja la alícuota para el impuesto a las ganancias a las sociedades. Esto impactaría en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la provincia de Buenos Aires asumiría el recorte mayor con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).

Más allá del argumento oficial de que la reducción del impuesto a las Ganancias a sociedades busca mejorar la rentabilidad y estimular inversiones, el reparto de costos y beneficios genera resistencia en las provincias en momentos en que enfrentan menores ingresos por la caída de la actividad económica.

Según el diputado entrerriano Gabriel Michel (extitular de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández), la reducción de ganancias propuesta por el Gobierno aunque afecta solo al 1% de las sociedades, representa el 76% de la recaudación de este tributo en las sociedades.

“Si se hace una apertura adicional la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto. Es decir que solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, afirma el legislador peronista en un informe que repartió a los miembros de su bancada en la Cámara baja.

“Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta”, afirmó el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) al advertir que la propuesta de reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las sociedades beneficiará a un porcentaje mínimo de empresas (las más grandes) en detrimento de las provincias.

Además, el proyecto de reforma laboral que circula en el ámbito legislativo introduce un capítulo totalmente nuevo a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo busca modificar la forma en que los empleadores del sector privado afrontan el riesgo de las obligaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo.

Este fondo se establece con una contribución mensual obligatoria del 3% de la remuneración, que se toma como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según datos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la transferencia del 3% de los aportes patronales para nutrir al Fondo de Asistencia Laboral “equivale a una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones con destino al sistema previsional”. Y estiman que la medida tendrá un costo fiscal de 2.500 millones de dólares por año.

Santilli recorre las provincias

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará hoy una gira política por diez provincias con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. El primer destino será Chubut, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Ignacio Torres.

La visita marcará el comienzo de un recorrido previsto para enero, que incluirá reuniones con distintos mandatarios provinciales considerados clave para garantizar los votos en el Congreso.

En la nómina de gobernadores que recibirán a Santilli aparecen, en su mayoría, jefes provinciales que ya mostraron una posición dialoguista y acompañaron al oficialismo en votaciones anteriores. Entre ellos figuran Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

El ministro del Interior y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, saben que las negociaciones serán arduas con la oposición y, en particular, con los gobernadores. Tras despachar el dictamen en los últimos días del mes pasado, la senadora Bullrich tiene previsto continuar la ronda de conversaciones a partir de la segunda quincena de este mes y llevar la iniciativa al recinto a mediados de febrero. Descuenta que se le incorporarán modificaciones al dictamen oficialista: el gran interrogante es si el capítulo tributario –una imposición del Ministerio de Economía- se mantendrá incólume o no.